6 травня 2025 року: Іова Багатостраждального — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна сваритися з родичами і байдикувати. Сонячний і яскравий день до спекотного літа.

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Що сталося 6 травня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Іова Багатостраждального. За часів Мойсея він був відомий як благочестива людина. У нього була велика сім'я. Колись диявол втрутився в його життя і позбавив Іова всього, що в нього було, а також вразив його страшною хворобою. У цей час його дружина багато працювала і постійно скаржилася Йову на страждання. Він відповідав їй, що Бог не навантажує людей більше, ніж вони можуть винести, і тому вони мають бути вдячними. За свою глибоку віру Господь нагородив Йова, повернувши йому все втрачене в достатку. Відтоді святий прожив ще 140 років.

Також 6 травня — День піхоти ЗСУ.

Що не можна робити 6 травня:

сваритися з родичами;

байдикувати, адже можна захворіти;

вранці краще не висаджувати горох.

Народні прикмети та повір'я:

туман вранці — ще довго не буде дощів;

сонячний і яскравий день до спекотного літа;

рясна роса — спотворять огірки.

День ангела святкують:

Василь, Денис, Іван, Іларіон, Савва, Ян.

Народилися 6 травня:

1856 рік — Зигмунд Фрейд, австрійський лікар-психіатр, психолог, засновник психоаналізу;

1961 рік — Джордж Клуні, американський актор, кінорежисер, сценарист, продюсер, лауреат двох премій "Оскар", чотирьох "Золотих глобусів", ін. нагород ("Бетмен і Робін").

Також цього дня:

1833 рік — у США вироблено перший сталевий плуг;

1872 рік — в Англії засновано футбольний Кубок;

1889 рік — У Парижі завершено будівництво Ейфелевої вежі;

1987 рік — на літаку Ан-124 встановлено світовий рекорд дальності перельоту замкнутим маршрутом (20150,92 км);

1991 рік — український стрибун із жердиною Сергій Бубка в Японії встановив світовий рекорд, стрибнувши на 6 м і 7 см;

1992 рік — ухвалено конституцію автономної республіки Крим;

1994 рік — урочисто відкрито тунель під Ла-Маншем між Францією і Великою Британією — Євротунель.

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