6 травня 2025 року: Іова Багатостраждального — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна сваритися з родичами і байдикувати. Сонячний і яскравий день до спекотного літа.
Що сталося 6 травня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Іова Багатостраждального. За часів Мойсея він був відомий як благочестива людина. У нього була велика сім'я. Колись диявол втрутився в його життя і позбавив Іова всього, що в нього було, а також вразив його страшною хворобою. У цей час його дружина багато працювала і постійно скаржилася Йову на страждання. Він відповідав їй, що Бог не навантажує людей більше, ніж вони можуть винести, і тому вони мають бути вдячними. За свою глибоку віру Господь нагородив Йова, повернувши йому все втрачене в достатку. Відтоді святий прожив ще 140 років.
Також 6 травня — День піхоти ЗСУ.
Що не можна робити 6 травня:
- сваритися з родичами;
- байдикувати, адже можна захворіти;
- вранці краще не висаджувати горох.
Народні прикмети та повір'я:
- туман вранці — ще довго не буде дощів;
- сонячний і яскравий день до спекотного літа;
- рясна роса — спотворять огірки.
День ангела святкують:
Василь, Денис, Іван, Іларіон, Савва, Ян.
Народилися 6 травня:
1856 рік — Зигмунд Фрейд, австрійський лікар-психіатр, психолог, засновник психоаналізу;
1961 рік — Джордж Клуні, американський актор, кінорежисер, сценарист, продюсер, лауреат двох премій "Оскар", чотирьох "Золотих глобусів", ін. нагород ("Бетмен і Робін").
Також цього дня:
1833 рік — у США вироблено перший сталевий плуг;
1872 рік — в Англії засновано футбольний Кубок;
1889 рік — У Парижі завершено будівництво Ейфелевої вежі;
1987 рік — на літаку Ан-124 встановлено світовий рекорд дальності перельоту замкнутим маршрутом (20150,92 км);
1991 рік — український стрибун із жердиною Сергій Бубка в Японії встановив світовий рекорд, стрибнувши на 6 м і 7 см;
1992 рік — ухвалено конституцію автономної республіки Крим;
1994 рік — урочисто відкрито тунель під Ла-Маншем між Францією і Великою Британією — Євротунель.
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