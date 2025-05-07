7 мая 2025 года: мученика Акакия — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя иметь дело с огнем и заниматься рукоделием.
Что случилось в 7 мая:
Сегодня православная церковь чтит память мученика Акакия. Он жил в III веке и был сотником во время правления императора Максимилиана. Акакий не захотел поклоняться идолам, как это делали большинство людей тогда. За веру в Христа он был подвергнут пыткам, а затем мученику отрубили голову.
Что нельзя делать 7 мая:
- иметь дело с огнем;
- пользоваться острыми предметами;
- заниматься рукоделием;
- гадать.
Народные приметы и поверья:
- радуга — день будет дождливым;
- много муравьев — к жаре;
- закат красный — будет ветрено;
- с утра гудят пчелы — позже будет гроза.
День ангела празднуют:
Антон, Иван, Михаил, Степан.
Также в этот день:
1785 год — француз Жан-Пьер Франсуа Бланшар вместе с американцем Джоном Джеффрисом впервые в мире пересек Ла-Манш на воздушном шаре;
1887 год – американец Томас Стивенс завершил первое кругосветное путешествие на велосипеде (проехал 21726 км и был в пути более трех лет);
1945 год — в Реймсе подписали акт о безусловной капитуляции Германии;
1946 год — в Токио основана компания "Sony";
1996 год — на Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма Люка Бессона "Пятый элемент";
2016 год — в Полтаве открыли первый в мире полноценный памятник гетману Ивану Мазепе.
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