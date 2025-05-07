7 мая 2025 года: мученика Акакия — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя иметь дело с огнем и заниматься рукоделием.

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Что случилось в 7 мая:

Сегодня православная церковь чтит память мученика Акакия. Он жил в III веке и был сотником во время правления императора Максимилиана. Акакий не захотел поклоняться идолам, как это делали большинство людей тогда. За веру в Христа он был подвергнут пыткам, а затем мученику отрубили голову.

Что нельзя делать 7 мая:

иметь дело с огнем;

пользоваться острыми предметами;

заниматься рукоделием;

гадать.

Народные приметы и поверья:

радуга — день будет дождливым;

много муравьев — к жаре;

закат красный — будет ветрено;

с утра гудят пчелы — позже будет гроза.

День ангела празднуют:

Антон, Иван, Михаил, Степан.

Также в этот день:

1785 год — француз Жан-Пьер Франсуа Бланшар вместе с американцем Джоном Джеффрисом впервые в мире пересек Ла-Манш на воздушном шаре;

1887 год – американец Томас Стивенс завершил первое кругосветное путешествие на велосипеде (проехал 21726 км и был в пути более трех лет);

1945 год — в Реймсе подписали акт о безусловной капитуляции Германии;

1946 год — в Токио основана компания "Sony";

1996 год — на Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма Люка Бессона "Пятый элемент";

2016 год — в Полтаве открыли первый в мире полноценный памятник гетману Ивану Мазепе.

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