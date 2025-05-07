7 травня 2025 року: мученика Акакія — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна мати справу з вогнем і займатися рукоділлям.

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Що сталося 7 травня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Акакія. Він жив у III столітті і був сотником під час правління імператора Максиміліана. Акакій не захотів поклонятися ідолам, як це робили більшість людей тоді. За віру в Христа його піддали тортурам, а потім мученику відрубали голову.

Що не можна робити 7 травня:

мати справу з вогнем;

користуватися гострими предметами;

займатися рукоділлям;

ворожити.

Народні прикмети та повір'я:

веселка — день буде дощовим;

багато мурах — до спеки;

захід сонця червоний — буде вітряно;

зранку гудуть бджоли — пізніше буде гроза.

День ангела святкують:

Антон, Іван, Михайло, Степан.

Також цього дня:

1785 рік — француз Жан-П'єр Франсуа Бланшар разом з американцем Джоном Джеффрісом уперше у світі перетнув Ла-Манш на повітряній кулі;

1887 рік — американець Томас Стівенс завершив першу навколосвітню подорож на велосипеді (проїхав 21726 км і був у дорозі понад три роки);

1945 рік — у Реймсі підписали акт про безумовну капітуляцію Німеччини;

1946 рік — у Токіо засновано компанію "Sony";

1996 рік — на Каннському кінофестивалі відбулася прем'єра фільму Люка Бессона "П'ятий елемент";

2016 рік — у Полтаві відкрили перший у світі повноцінний пам'ятник гетьману Івану Мазепі.

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