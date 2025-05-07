Почему волосы неидеальны: пять ошибок во время мытья головы

Кажется, что мыть голову это простая вещь, но оказывается, что существует множество мелких ошибок, которые могут иметь серьезные последствия для состояния волос и кожи головы. Все, от типа шампуня, который вы используете, до температуры воды и даже частоты мытья, может привести к тусклым, непослушным, сухим волосам или даже к их выпадению.

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Об этом пишет Real Simple.

Как отмечает издание, несколько небольших изменений в вашей рутине ухода за волосами могут обеспечить гораздо лучшие результаты с каждым мытьем.

Ошибки во время мытья головы

Ошибка 1: злоупотребление сухим шампунем

Сухой шампунь — это находка для жирных волос, которые мыли два дня назад, но чрезмерное его использование может привести к накоплению жира, что делает пряди безжизненными, а волосяные фолликулы забитыми.

"Обычно я советую использовать сухой шампунь только один-два раза между мытьем", — говорит Пол Винтнер, профессиональный парикмахер и преподаватель Alterna Haircare.

Ошибка 2: волосы не полностью смочены перед шампунем

Чтобы достичь глубокого очищения, каждая прядь должна быть насквозь мокрой.

"Если этого не сделать, будет сложнее распределить средство по волосам, и вы будете тратить много шампуня", — говорит Винтнер.

Ошибка 3: сильный массаж головы

По словам Винтнера, слишком сильный массаж может привести к ломкости волос, а если вы поцарапаете кожу головы в процессе, то это может привести к образованию рубцов.

"Лучшая практика — использовать подушечки пальцев, а не ногти", — говорит он, — Круговые движения с легким нажатием будут достаточными для очищения кожи головы и волос".

Ошибка 4: мытье шампунем кончиков волос

Волосы больше всего загрязняются возле кожи головы. Поэтому очищайте корни, а не кончики. Так вы сосредоточите свое внимание на очищении кожи головы, где забитые волосяные фолликулы могут привести к выпадению волос, а не на кончиках, где очищение может привести к нежелательному спутыванию и образованию узелков.

Чтобы правильно мыть голову, вспеньте и помассируйте корни волос и до середины длины, а затем дайте воде естественным образом смыть шампунь во время ополаскивания.

Ошибка 5: быстрое мытье головы

"Важно потратить достаточно времени на очищение и массаж кожи головы, — говорит профессиональный парикмахер Джина Ривера, — Это важно, потому что массаж стимулирует кровообращение, которое способствует здоровью кожи головы. А здоровая кожа головы — здоровые волосы".

Винтнер говорит, что лучше всего мыть голову шампунем круговыми движениями в течение двух-трех минут.

Напомним, ученые дали ответ, почему волосы на теле никогда не будут такими длинными, как на голове.

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