Чому волосся неідеальне: п'ять помилок під час миття голови

Здається, що мити голову це проста річ, але виявляється, що існує безліч дрібних помилок, які можуть мати серйозні наслідки для стану волосся та шкіри голови. Все, від типу шампуню, який ви використовуєте, до температури води і навіть частоти миття, може призвести до тьмяного, неслухняного, сухого волосся або навіть до його випадіння.

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Про це пише Real Simple.

Як зазначає видання, кілька невеликих змін у вашій рутині догляду за волоссям можуть забезпечити набагато кращі результати з кожним миттям.

Помилки під час миття голови

Помилка 1: зловживання сухим шампунем

Сухий шампунь — це знахідка для жирного волосся, яке мили два дні тому, але надмірне його використання може призвести до накопичення жиру, що робить пасма млявими, а волосяні фолікули забитими.

"Зазвичай я раджу використовувати сухий шампунь лише один-два рази між миттями", — каже Пол Вінтнер, професійний перукар і викладач Alterna Haircare.

Помилка 2: волосся не повністю змочене перед шампунем

Щоб досягти глибокого очищення, кожне пасмо повинне бути наскрізь мокрим.

"Якщо цього не зробити, буде складніше розподілити засіб по волоссю, і ви будете витрачати багато шампуню", — каже Вінтнер.

Помилка 3: сильний масаж голови

За словами Вінтнера, занадто сильний масаж може призвести до ламкості волосся, а якщо ви подряпаєте шкіру голови в процесі, то це може спричинити утворення рубців.

"Найкраща практика — використовувати подушечки пальців, а не нігті", — каже він. — Кругові рухи з легким натисканням будуть достатніми для очищення шкіри голови та волосся".

Помилка 4: миття шампунем кінчиків волосся

Волосся найбільше забруднюється біля шкіри голови. Тому очищуйте корені, а не кінчики. Так ви зосередите свою увагу на очищенні шкіри голови, де забиті волосяні фолікули можуть призвести до випадіння волосся, а не на кінчиках, де очищення може призвести до небажаного сплутування і утворення вузликів.

Щоб правильно мити голову, спіньте і помасажуйте коріння волосся і до середини довжини, а потім дайте воді природним чином змити шампунь під час ополіскування.

Помилка 5: швидке миття голови

"Важливо витратити достатньо часу на очищення і масаж шкіри голови, — каже професійний перукар Джина Рівера. — Це важливо, тому що масаж стимулює кровообіг, який сприяє здоров'ю шкіри голови. А здорова шкіра голови — здорове волосся".

Вінтнер каже, що найкраще мити голову шампунем круговими рухами протягом двох-трьох хвилин.

Нагадаємо, учені дали відповідь, чому волосся на тілі ніколи не буде таким довгим, як на голові.

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