Стиль жизни
8 мая 2025 года: Иоанна Богослова — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя ссориться и давать взаймы. Если вечером небо красное, значит, погода будет хорошая.
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Что случилось 8 мая?
Сегодня православная церковь чтит память Иоанна Богослова. Его жизнь считается полной загадок. В этот день Иоанн собрал своих учеников, забрался в могилу и приказал засыпать ее землей. Спустя несколько дней учащиеся раскопали могилу, но там никого не было.
Также 8 мая в Украине — День памяти и примирения, посвященный погибшим во Второй мировой войне.
Что нельзя делать 8 мая:
- ссориться и злословить;
- жаловаться на свою судьбу.
- лгать;
- давать взаймы.
Народные приметы и поверья:
- идет дождь — будет хороший урожай грибов;
- черемуха обильно цветет – ждите мокрое лето;
- вечером небо красное, значит, погода будет хорошая.
День ангела празднуют:
Арсений, Иван, Никифор, Пимен.
Родились 8 мая:
- 1884 год – Гарри Трумэн, 33-й президент США (1945—1953);
- 1975 год — Энрике Иглесиас, испанский певец, автор песен, продюсер и актер, сын Хулио Иглесиаса.
- 1981 год — Потап (наст. имя Алексей Потапенко), украинский продюсер, автор и исполнитель песен.
Также в этот день:
- 1541 год — испанский путешественник Эрнандо де Сото открыл реку Миссисипи;
- 1886 год — доктор Джон Пембертон впервые продал свой лечебный эликсир — сегодня известный как "Coca-Cola";
- 1903 год — первый настоящий дирижабль "Лебоди" совершил свой первый полет;
- 1970 год — вышел диск "Let It Be".
Также Фокус писал церковный календарь на май 2025 года