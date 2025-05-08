8 мая 2025 года: Иоанна Богослова — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ссориться и давать взаймы. Если вечером небо красное, значит, погода будет хорошая.

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Что случилось 8 мая?

Сегодня православная церковь чтит память Иоанна Богослова. Его жизнь считается полной загадок. В этот день Иоанн собрал своих учеников, забрался в могилу и приказал засыпать ее землей. Спустя несколько дней учащиеся раскопали могилу, но там никого не было.

Также 8 мая в Украине — День памяти и примирения, посвященный погибшим во Второй мировой войне.

Что нельзя делать 8 мая:

ссориться и злословить;

жаловаться на свою судьбу.

лгать;

давать взаймы.

Народные приметы и поверья:

идет дождь — будет хороший урожай грибов;

черемуха обильно цветет – ждите мокрое лето;

вечером небо красное, значит, погода будет хорошая.

День ангела празднуют:

Арсений, Иван, Никифор, Пимен.

Родились 8 мая:

1884 год – Гарри Трумэн, 33-й президент США (1945—1953);

1975 год — Энрике Иглесиас, испанский певец, автор песен, продюсер и актер, сын Хулио Иглесиаса.

1981 год — Потап (наст. имя Алексей Потапенко), украинский продюсер, автор и исполнитель песен.

Также в этот день:

1541 год — испанский путешественник Эрнандо де Сото открыл реку Миссисипи;

1886 год — доктор Джон Пембертон впервые продал свой лечебный эликсир — сегодня известный как "Coca-Cola";

1903 год — первый настоящий дирижабль "Лебоди" совершил свой первый полет;

1970 год — вышел диск "Let It Be".

Также Фокус писал церковный календарь на май 2025 года