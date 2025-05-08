Стиль життя
8 травня 2025 року: Іоанна Богослова — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна сваритися і давати в борг. Якщо ввечері небо червоне, значить, погода буде гарна.
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Що сталося 8 травня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Іоанна Богослова. Його життя вважається повним загадок. Цього дня Іоанн зібрав своїх учнів, забрався в могилу і наказав засипати її землею. Через кілька днів учні розкопали могилу, але там нікого не було.
Також 8 травня в Україні — День пам'яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні.
Що не можна робити 8 травня:
- сваритися і злословити;
- скаржитися на свою долю.
- брехати;
- давати в борг.
Народні прикмети та повір'я:
- іде дощ — буде гарний урожай грибів;
- черемха рясно цвіте — чекайте мокрого літа;
- увечері небо червоне, значить, погода буде гарна.
День ангела святкують:
Арсеній, Іван, Никифор, Пимен.
Народилися 8 травня:
- 1884 рік — Гаррі Трумен, 33-й президент США (1945-1953);
- 1975 рік — Енріке Іглесіас, іспанський співак, автор пісень, продюсер і актор, син Хуліо Іглесіаса.
- 1981 рік — Потап (наст. ім'я Олексій Потапенко), український продюсер, автор і виконавець пісень.
Також цього дня:
- 1541 рік — іспанський мандрівник Ернандо де Сото відкрив річку Міссісіпі;
- 1886 рік — доктор Джон Пембертон уперше продав свій лікувальний еліксир — сьогодні відомий як "Coca-Cola";
- 1903 рік — перший справжній дирижабль "Лебоді" здійснив свій перший політ;
- 1970 рік — вийшов диск "Let It Be".
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