8 травня 2025 року: Іоанна Богослова — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна сваритися і давати в борг. Якщо ввечері небо червоне, значить, погода буде гарна.

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Що сталося 8 травня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Іоанна Богослова. Його життя вважається повним загадок. Цього дня Іоанн зібрав своїх учнів, забрався в могилу і наказав засипати її землею. Через кілька днів учні розкопали могилу, але там нікого не було.

Також 8 травня в Україні — День пам'яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні.

Що не можна робити 8 травня:

сваритися і злословити;

скаржитися на свою долю.

брехати;

давати в борг.

Народні прикмети та повір'я:

іде дощ — буде гарний урожай грибів;

черемха рясно цвіте — чекайте мокрого літа;

увечері небо червоне, значить, погода буде гарна.

День ангела святкують:

Арсеній, Іван, Никифор, Пимен.

Народилися 8 травня:

1884 рік — Гаррі Трумен, 33-й президент США (1945-1953);

1975 рік — Енріке Іглесіас, іспанський співак, автор пісень, продюсер і актор, син Хуліо Іглесіаса.

1981 рік — Потап (наст. ім'я Олексій Потапенко), український продюсер, автор і виконавець пісень.

Також цього дня:

1541 рік — іспанський мандрівник Ернандо де Сото відкрив річку Міссісіпі;

1886 рік — доктор Джон Пембертон уперше продав свій лікувальний еліксир — сьогодні відомий як "Coca-Cola";

1903 рік — перший справжній дирижабль "Лебоді" здійснив свій перший політ;

1970 рік — вийшов диск "Let It Be".

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