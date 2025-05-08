Золотое платье и идеальная фигура: Иванка Трамп показала фото из Майами

Пока голливудские звезды наперебой демонстрируют результаты быстрого похудения с Оземпик, "первая дочь США" Иванка Трамп показывает, как упорные тренировки и правильное питание влияют на ее фигуру. Многодетная мать носит короткие облегающие платья и может похвастаться практически идеальным телосложением.

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Подтверждение этому – подборка свежих фото Иванки в ее Instagram.

Дочь американского президента опубликовала фотоотчет со своей поездки в Майами на Гран-при F1 с мужем Джаредом Кушнером и детьми. На снимках она позирует в золотистом мини-платье из шнуров с телесной подкладкой и интересной драпировкой на лифе. Его она дополнила бежевыми босоножками.

Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером Фото: instagram @ivankatrump

Второй комплект представляет собой бежевый топ и мини, декорированные объемными цветами.

Иванка встретилась с давними подругами, а также посетила музей Формулы-1.

Фото: instagram @ivankatrump

На одном из фото, похоже, запечатлены двое ее сыновей, 10-летний Джозеф и восьмилетний Теодор, одетые в красные рубашки-поло с логотипом Ferrari. Мальчики сфотографированы в компании других детей.

Не обошлось и без инцидентов. Как пишет People, когда Иванка с мужем выходили из ночного клуба Carbone Beach в сопровождении охранников в штатском, мужчина из толпы попытался приблизиться к ним. Один из сотрудников службы безопасности оттолкнул его, вызвав удивление толпы.

Услышав возгласы, Иванка обернулась, но затем дальше последовала за Джаредом к машине.

"Во время защитного движения взрослый мужчина вторгся, подойдя слишком близко к сотрудникам Секретной службы. Специальный агент немедленно вмешался, физически перенаправив человека, чтобы восстановить безопасный периметр", – объяснили позже журналистам представители охраны Иванки.

Агентство, которое занимается защитой президента и его семьи, добавило, что оно хочет, чтобы общественность помнила о "соблюдении безопасного расстояния от сотрудников правоохранительных органов и охраны", назвав это "необходимым" для помощи агентам "защитить всех, кто находится поблизости".

Ранее Иванка Трамп неоднократно рассказывала о том, что секрет ее стройности – сочетание поднятия тяжестей и употребления в пищу большого количества белка. Это помогло ей изменить свою внешность.

"Думаю, с тех пор, как переехала в Майами, я начала уделять первостепенное внимание физическим упражнениям. Изначально это приняло форму йоги и пилатеса, тех вещей, которыми я занималась в разные периоды своей жизни, но теперь у меня была возможность, поскольку я следовала собственному графику, сделать их более постоянными и более регулярной частью своей жизни", – признавалась она.

Напомним, Фокус писал, почему не ладят между собой Мелания Трамп и ее падчерица Иванка.