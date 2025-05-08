Золота сукня та ідеальна фігура: Іванка Трамп показала фото з Маямі

Поки голлівудські зірки навперебій демонструють результати швидкого схуднення з Оземпік, "перша дочка США" Іванка Трамп показує, як наполегливі тренування і правильне харчування впливають на її фігуру. Багатодітна мати носить короткі відверті сукні і може похвалитися практично ідеальною статурою.

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Підтвердження цьому – добірка свіжих фото Іванки в її Instagram.

Дочка американського президента опублікувала фотозвіт зі своєї поїздки в Маямі на Гран-прі F1 з чоловіком Джаредом Кушнером і дітьми. На знімках вона позує в золотистій мінісукні зі шнурів з тілесною підкладкою і цікавим драпіруванням на ліфі. Її вона доповнила бежевими босоніжками.

Іванка Трамп із чоловіком Джаредом Кушнером Фото: instagram @ivankatrump

Другий комплект являє собою бежевий топ і міні, декоровані об'ємними квітами.

Іванка зустрілася з давніми подругами, а також відвідала музей Формули-1.

Фото: instagram @ivankatrump

На одному з фото, схоже, зображені двоє її синів, 10-річний Джозеф і восьмирічний Теодор, одягнені в червоні сорочки-поло з логотипом Ferrari. Хлопчики сфотографовані в компанії інших дітей.

Не обійшлося і без інцидентів. Як пише People, коли Іванка з чоловіком виходили з нічного клубу Carbone Beach у супроводі охоронців у цивільному, чоловік із натовпу спробував наблизитися до них. Один зі співробітників служби безпеки відштовхнув його, викликавши здивування натовпу.

Почувши вигуки, Іванка обернулася, але потім далі пішла за Джаредом до машини.

"Під час захисного руху дорослий чоловік вторгся, підійшовши занадто близько до співробітників Секретної служби. Спеціальний агент негайно втрутився, фізично перенаправивши людину, щоб відновити безпечний периметр", — пояснили пізніше журналістам представники охорони Іванки.

Агентство, яке займається захистом президента і його сім'ї, додало, що воно хоче, щоб громадськість пам'ятала про "дотримання безпечної відстані від працівників правоохоронних органів та охорони", назвавши це "необхідним" для допомоги агентам "захистити всіх, хто перебуває поблизу".

Раніше Іванка Трамп неодноразово розповідала про те, що секрет її стрункості — поєднання підняття важких предметів і вживання в їжу великої кількості білка. Це допомогло їй змінити свою зовнішність.

"Гадаю, відтоді, як переїхала в Маямі, я почала приділяти першорядну увагу фізичним вправам. Спочатку це набуло форми йоги і пілатесу, тих речей, якими я займалася в різні періоди свого життя, але тепер у мене була можливість, оскільки я слідувала власним графіком, зробити їх більш постійними і більш регулярною частиною свого життя", — зізнавалася вона.

Нагадаємо, Фокус писав, чому не ладнають між собою Меланія Трамп та її падчерка Іванка.