9 мая 2025 года: Николая Чудотворца — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя стричься и работать с острыми предметами. Если ночью слышен гром – ждите тепло.
Что случилось 9 мая:
Сегодня православная церковь чтит память Николая Чудотворца. Один из самых известных и самых влиятельных святых Николай умер 19 декабря 345 года (отсюда и "зимняя" дата почитания памяти), а 22 (9) мая 1087 года его мощи, выделяющие мир, перенесли в Бар из Мир Ликийских, чтобы защитить их от нападений мусульман. Именно поэтому память Николая Чудотворца почитают и в декабре, и в мае ("летнего Николая").
Также 9 мая в Украине — День Европы.
Что нельзя делать 9 мая:
- стричься;
- работать с острыми предметами;
- отказывать в помощи;
- оставаться кому-то должным.
Народные приметы и поверья:
- идет дождь — уродит зерно;
- цветы на рябине – осень будет короткой;
- слышно лягушек — к богатому урожаю овса;
- ночью слышен гром – ждите тепло.
День ангела празднуют:
Николай, Северин, Сергей, Денис.
Родились 9 мая:
1962 год — Дейв Гаан, британский музыкант, вокалист британской группы "Depeche Mode".
Также в этот день:
1913 год — вышел фильм "Фантомас";
1919 год — Симона Петлюру избрали руководителем Директории УНР;
1920 год — польско-украинский парад на Крещатике по случаю освобождения Киева от большевиков;
1962 год — первый полет в США вертолета-крана S-64 Игоря Сикорского;
2022 год — президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал Закон о Лэнд-лизе для защиты демократии в Украине и борьбы против России.
Также Фокус писал церковный календарь на май 2025 года.