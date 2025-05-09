9 мая 2025 года: Николая Чудотворца — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя стричься и работать с острыми предметами. Если ночью слышен гром – ждите тепло.

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Что случилось 9 мая:

Сегодня православная церковь чтит память Николая Чудотворца. Один из самых известных и самых влиятельных святых Николай умер 19 декабря 345 года (отсюда и "зимняя" дата почитания памяти), а 22 (9) мая 1087 года его мощи, выделяющие мир, перенесли в Бар из Мир Ликийских, чтобы защитить их от нападений мусульман. Именно поэтому память Николая Чудотворца почитают и в декабре, и в мае ("летнего Николая").

Также 9 мая в Украине — День Европы.

Что нельзя делать 9 мая:

стричься;

работать с острыми предметами;

отказывать в помощи;

оставаться кому-то должным.

Народные приметы и поверья:

идет дождь — уродит зерно;

цветы на рябине – осень будет короткой;

слышно лягушек — к богатому урожаю овса;

ночью слышен гром – ждите тепло.

День ангела празднуют:

Николай, Северин, Сергей, Денис.

Родились 9 мая:

1962 год — Дейв Гаан, британский музыкант, вокалист британской группы "Depeche Mode".

Также в этот день:

1913 год — вышел фильм "Фантомас";

1919 год — Симона Петлюру избрали руководителем Директории УНР;

1920 год — польско-украинский парад на Крещатике по случаю освобождения Киева от большевиков;

1962 год — первый полет в США вертолета-крана S-64 Игоря Сикорского;

2022 год — президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал Закон о Лэнд-лизе для защиты демократии в Украине и борьбы против России.

Также Фокус писал церковный календарь на май 2025 года.