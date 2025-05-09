9 травня 2025 року: Миколи Чудотворця — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна стригтися і працювати з гострими предметами. Якщо вночі чути грім — чекайте на тепло.

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Що сталося 9 травня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Миколи Чудотворця. Один із найвідоміших і найвпливовіших святих Миколай помер 19 грудня 345 року (звідси й "зимова" дата вшанування пам'яті), а 22 (9) травня 1087 року його мощі, що виділяють мир, перенесли до Бару з Мир Лікійських, щоб захистити їх від нападів мусульман. Саме тому пам'ять Миколи Чудотворця вшановують і в грудні, і в травні ("літнього Миколи").

Також 9 травня в Україні — День Європи.

Що не можна робити 9 травня:

стригтися;

працювати з гострими предметами;

відмовляти в допомозі;

залишатися комусь винним.

Народні прикмети та повір'я:

іде дощ — вродить зерно;

квіти на горобині — осінь буде короткою;

чутно жаб — до багатого врожаю вівса;

вночі чути грім — чекайте на тепло.

День ангела святкують:

Микола, Северин, Сергій, Денис.

Народилися 9 травня:

1962 рік — Дейв Гаан, британський музикант, вокаліст британського гурту "Depeche Mode".

Також цього дня:

1913 рік — вийшов фільм "Фантомас";

1919 рік — Симона Петлюру обрали керівником Директорії УНР;

1920 рік — польсько-український парад на Хрещатику з нагоди визволення Києва від більшовиків;

1962 рік — перший політ у США вертольота-крана S-64 Ігоря Сікорського;

2022 рік — президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав Закон про Ленд-ліз для захисту демократії в Україні та боротьби проти Росії.

Також Фокус писав церковний календар на травень 2025 року.