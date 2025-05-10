Гнездо молний: в Украине есть уникальный участок, который обходят стороной в грозу (видео)

Село Купище в Коростенском районе Житомирской области притягивает туристов, благодаря уникальной и окутанной тайнами лужайке, которую в народе окрестили "гнездом молний". Местные жители навали ее Громовище.

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Об этом рассказывает ресурс ua.igotoworld.com.

В селе есть участок земли, куда то и дело попадают молнии. Жители Купища рассказывают, что также время от времени здесь появляется загадочное мерцание, а вверх взлетает луч света, словно включили подземный прожектор.

Громовище спрятано среди густых лесов Фото: we.org.ua

Это место воздействует и на все живое. Очевидцы признаются, что у них, когда они приходят туда, повышается давление, начинает болеть голова и резко пропадает настроение. Что касается растительности, то она выглядит слабой, а грибы там и вовсе не растут, хотя участок находится в лесу

Зная об этой особенности, люди во время грозы предпочитают обходить это место стороной.

Громовище – одно из самых загадочных мест Украины

Что говорит легенда?

По легенде, на Громовище жил богатый пан, слава о жестокости которого гремела по всей округе. Однажды молния попала в его дом и сожгла вместе с хозяином. С тех пор это место "облюбовали" молнии, и за ним закрепилась дурная слава.

Что говорит наука?

Ученые смотрят на вещи более рационально и в мистику не верят. По их словам, этому явлению есть вполне обоснованное объяснение. Некоторые участки земного шара имеют пониженное электрическое сопротивление, притягивая молнии, и Громовище – один из таких.

Удивительные находки

В 1996 году члены организации "Поиск", занимавшиеся поиском безымянных солдатских могил, нашли на Громовище около 20 старинных медных монет. Оказалось, что это были римские монеты, деньги античного Боспорского царства, существовавшего на территории полуострова Крым. Как они оказались на Полесье, до сих пор остается загадкой.

На этом находки не закончились. В середине 90-х годов прошлого века в Громовище приехала археологическая группа из Житомира и во время раскопок нашла останки какого-то древнего сооружения. Оно представляло собой несколько монолитных блоков размером 6 на 8 метров.

Также здесь обнаружили каменные плиты с надписью на неизвестном языке, и статую неизвестного бога. Ученые не исключают, что на этом месте могло быть языческое капище, тем более что название села, возле которого находится Громовище, созвучно с этим словом.

Следо от молнии на одном из камней на Громовище Фото: we.org.ua

Как добраться?

Расстояние от Коростеня до Купища – примерно 19 км. Доехать сюда можно автобусом, который отправляется с автовокзала, на такси или собственным транспортом. Сама же лужайка Громовище расположена, если смотреть по карте, недалеко от северной границы Купища.

Ранее Фокус писал, что самое умное дерево на Земле убивает своих врагов с помощью молний, а также рассказывал о природном явлении, которое шокировало туристов.