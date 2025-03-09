"Квадратные волны": туристов шокировало редкое природное явление (фото)

Редкое природное явление напугало отдыхающих, когда на поверхности океана появились пересекающиеся волны, способные создать опасные водовороты.

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Воды мирового океана таят множество загадок и опасностей, и одной из них являются так называемые "квадратные волны". Эксперты призывают туристов, пловцов и моряков немедленно выходить из воды, если они замечают на поверхности шахматный узор волн. Об этом пишет Lad Bible.

Согласно данным Национальной океанической службы США (NOAA), этот феномен, также известный как поперечные волны, представляет серьезную угрозу. Они могут достигать высоты 3 метров и создавать проблемы для навигации судов. Европейское космическое агентство (ЕКА) отмечает, что в период с 1995 по 1999 годы значительное число морских аварий произошло именно в зонах действия таких волн.

Океанографы объясняют, что квадратные волны формируются, когда два встречных течения сталкиваются под разными углами. Это создает мощные и непредсказуемые подводные потоки, которые могут затягивать предметы, включая людей и небольшие лодки.

Океанографы объясняют, что квадратные волны формируются, когда два встречных течения сталкиваются под разными углами Фото: Reddit

Специалисты Ассоциации спасателей США (USLA) советуют, если вы оказались в зоне квадратных волн, сохранять спокойствие, плыть на спине и двигаться параллельно берегу, чтобы выбраться из опасной зоны. В крайнем случае необходимо подать сигнал о помощи.

Недавно поперечные волны были замечены в Эгейском море у берегов Турции, а также в южной части Тихого и Атлантического океанов. Одна из самых известных точек наблюдения за этим явлением — остров Ре во Франции, где туристы собираются у Китового маяка, чтобы увидеть редкое природное зрелище. Однако специалисты настоятельно не рекомендуют заходить в воду, если перед вами открывается картина, похожая на шахматную доску.

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