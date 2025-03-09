"Квадратні хвилі": туристів шокувало рідкісне природне явище (фото)

Рідкісне природне явище налякало відпочивальників, коли на поверхні океану з'явилися пересічні хвилі, здатні створити небезпечні вири.

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Води світового океану приховують безліч загадок і небезпек, і однією з них є так звані "квадратні хвилі". Експерти закликають туристів, плавців і моряків негайно виходити з води, якщо вони помічають на поверхні шаховий візерунок хвиль. Про це пише Lad Bible.

Згідно з даними Національної океанічної служби США (NOAA), цей феномен, також відомий як поперечні хвилі, становить серйозну загрозу. Вони можуть досягати висоти 3 метрів і створювати проблеми для навігації суден. Європейське космічне агентство (ЄКА) зазначає, що в період з 1995 по 1999 роки значна кількість морських аварій сталася саме в зонах дії таких хвиль.

Океанографи пояснюють, що квадратні хвилі формуються, коли дві зустрічні течії стикаються під різними кутами. Це створює потужні й непередбачувані підводні потоки, які можуть затягувати предмети, включно з людьми й невеликими човнами.

Океанографи пояснюють, що квадратні хвилі формуються, коли дві зустрічні течії стикаються під різними кутами Фото: Reddit

Фахівці Асоціації рятувальників США (USLA) радять, якщо ви опинилися в зоні квадратних хвиль, зберігати спокій, плисти на спині та рухатися паралельно берегу, щоб вибратися з небезпечної зони. У крайньому разі необхідно подати сигнал про допомогу.

Нещодавно поперечні хвилі були помічені в Егейському морі біля берегів Туреччини, а також у південній частині Тихого й Атлантичного океанів. Одна з найвідоміших точок спостереження за цим явищем — острів Іль-де-Ре у Франції, де туристи збираються біля Китового маяка, щоб побачити рідкісне природне видовище. Однак фахівці настійно не рекомендують заходити у воду, якщо перед вами відкривається картина, схожа на шахову дошку.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка заплатила 13 тисяч доларів за те, щоб загубитися в дикій природі. Естер Спенглер опинилася в горах, де провела три дні на самоті, орієнтуючись за допомогою карти й компаса. У разі нагальної потреби в неї був GPS-навігатор.

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