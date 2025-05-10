Гніздо блискавок: в Україні є унікальна ділянка, яку обходять стороною в грозу (відео)

Село Купище в Коростенському районі Житомирської області притягує туристів завдяки унікальній і оповитій таємницями галявині, яку в народі охрестили "гніздом блискавок". Місцеві жителі навали її Громовище.

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Про це розповідає ресурс ua.igotoworld.com.

У селі є ділянка землі, куди раз у раз потрапляють блискавки. Мешканці Купища розповідають, що також час від часу тут з'являється загадкове мерехтіння, а вгору злітає промінь світла, наче ввімкнули підземний прожектор.

Громовище заховане серед густих лісів Фото: we.org.ua

Це місце впливає і на все живе. Очевидці зізнаються, що в них, коли вони приходять туди, підвищується тиск, починає боліти голова і різко зникає настрій. Що стосується рослинності, то вона виглядає слабкою, а гриби там і зовсім не ростуть, хоча ділянка розташована в лісі

Знаючи про цю особливість, люди під час грози воліють обходити це місце стороною.

Громовище — одне з найзагадковіших місць України

Що говорить легенда?

За легендою, на Громовищі жив багатий пан, слава про жорстокість якого гриміла по всій окрузі. Одного разу блискавка влучила в його будинок і спалила разом із господарем. Відтоді це місце "облюбували" блискавки, і за ним закріпилася погана слава.

Що каже наука?

Вчені дивляться на речі більш раціонально і в містику не вірять. За їхніми словами, цьому явищу є цілком обґрунтоване пояснення. Деякі ділянки земної кулі мають знижений електричний опір, притягуючи блискавки, і Громовище — одна з таких.

Дивовижні знахідки

У 1996 році члени організації "Пошук", які займалися пошуком безіменних солдатських могил, знайшли на Громовищі близько 20 старовинних мідних монет. Виявилося, що це були римські монети, гроші античного Боспорського царства, що існувало на території півострова Крим. Як вони опинилися на Поліссі, досі залишається загадкою.

На цьому знахідки не закінчилися. У середині 90-х років минулого століття до Громовища приїхала археологічна група з Житомира і під час розкопок знайшла рештки якоїсь стародавньої споруди. Вона являла собою кілька монолітних блоків розміром 6 на 8 метрів.

Також тут виявили кам'яні плити з написом невідомою мовою, і статую невідомого бога. Науковці не виключають, що на цьому місці могло бути язичницьке капище, тим паче що назва села, біля якого розташоване Громовище, співзвучна з цим словом.

Слід від блискавки на одному з каменів на Громовищі Фото: we.org.ua

Як дістатися?

Відстань від Коростеня до Купища — приблизно 19 км. Доїхати сюди можна автобусом, який вирушає з автовокзалу, на таксі або власним транспортом. Сама ж галявина Громовище розташована, якщо дивитися за картою, недалеко від північного кордону Купища.

Раніше Фокус писав, що найрозумніше дерево на Землі вбиває своїх ворогів за допомогою блискавок, а також розповідав про природне явище, яке шокувало туристів.