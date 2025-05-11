11 мая 2025 года: равноапостольных Кирилла и Мефодия — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя купаться в водоемах и сажать что-то на огороде. Какая сегодня погода, таким и лето будет.

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Что случилось 11 мая?

Сегодня православная церковь чтит память равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Родились братья в Солуне в обеспеченной и верующей семье. Но еще в юности они оставили мирское и подались на гору Олимп. Там они выучили славянский язык, а позже создали кириллицу — славянский алфавит. Свою азбуку и славянский язык святые распространяли по разным землям.

Что нельзя делать 11 мая:

купаться в озерах или реках;

сажать что-то на огороде, иначе растения побьют град;

совершать большие покупки.

Народные приметы и поверья:

какая сегодня погода, таким и лето будет;

радуга на небе — к ветреному июню;

утром стелется туман – погода ухудшится;

идет дождь — будет мокро еще 40 дней.

День ангела празднуют:

Александр, Иосиф (Осип), Кирилл, Мефодий, Никодим, Ростислав.

Родились 11 мая:

1720 год — Барон Мюнхгаузен, немецкий барон, историческое лицо и литературный персонаж

1904 год — Сальвадор Дали, испанский живописец-сюрреалист, график, скульптор, режиссер и писатель.

Также в этот день:

330 год — освятили Константинополь;

1811 год — в Таиланде впервые родились сросшиеся (сиамские) близнецы Чанг и Энг Банкеры;

1916 год — Альберт Эйнштейн презентовал свою теорию относительности;

1928 год — в Нью-Йорке началась первая в мире регулярная трансляция телепередач;

1970 год — в Мариуполе открыли первую троллейбусную линию.

Также Фокус писал церковный календарь на май 2025 года.