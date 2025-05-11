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11 мая 2025 года: равноапостольных Кирилла и Мефодия — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя купаться в водоемах и сажать что-то на огороде. Какая сегодня погода, таким и лето будет.
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Что случилось 11 мая?
Сегодня православная церковь чтит память равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Родились братья в Солуне в обеспеченной и верующей семье. Но еще в юности они оставили мирское и подались на гору Олимп. Там они выучили славянский язык, а позже создали кириллицу — славянский алфавит. Свою азбуку и славянский язык святые распространяли по разным землям.
Что нельзя делать 11 мая:
- купаться в озерах или реках;
- сажать что-то на огороде, иначе растения побьют град;
- совершать большие покупки.
Народные приметы и поверья:
- какая сегодня погода, таким и лето будет;
- радуга на небе — к ветреному июню;
- утром стелется туман – погода ухудшится;
- идет дождь — будет мокро еще 40 дней.
День ангела празднуют:
Александр, Иосиф (Осип), Кирилл, Мефодий, Никодим, Ростислав.
Родились 11 мая:
- 1720 год — Барон Мюнхгаузен, немецкий барон, историческое лицо и литературный персонаж
- 1904 год — Сальвадор Дали, испанский живописец-сюрреалист, график, скульптор, режиссер и писатель.
Также в этот день:
- 330 год — освятили Константинополь;
- 1811 год — в Таиланде впервые родились сросшиеся (сиамские) близнецы Чанг и Энг Банкеры;
- 1916 год — Альберт Эйнштейн презентовал свою теорию относительности;
- 1928 год — в Нью-Йорке началась первая в мире регулярная трансляция телепередач;
- 1970 год — в Мариуполе открыли первую троллейбусную линию.
Также Фокус писал церковный календарь на май 2025 года.