Стиль життя
11 травня 2025 року: рівноапостольних Кирила і Мефодія — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна купатися у водоймах і садити щось на городі. Яка сьогодні погода, таким і літо буде.
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Що сталося 11 травня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять рівноапостольних Кирила і Мефодія.
Народилися брати в Солуні в забезпеченій і віруючій родині. Але ще в юності вони залишили мирське і подалися на гору Олімп. Там вони вивчили слов'янську мову, а пізніше створили кирилицю — слов'янський алфавіт. Свою абетку і слов'янську мову святі поширювали різними землями.
Що не можна робити 11 травня:
- купатися в озерах або річках;
- садити щось на городі, інакше рослини поб'ють град;
- здійснювати великі покупки.
Народні прикмети та повір'я:
- яка сьогодні погода, таким і літо буде;
- веселка на небі — до вітряного червня;
- вранці стелиться туман — погода погіршиться;
- іде дощ — буде мокро ще 40 днів.
День ангела святкують:
Олександр, Йосип (Осип), Кирило, Мефодій, Никодим, Ростислав.
Народилися 11 травня:
- 1720 рік — Барон Мюнхгаузен, німецький барон, історична особа та літературний персонаж
- 1904 рік — Сальвадор Далі, іспанський живописець-сюрреаліст, графік, скульптор, режисер і письменник.
Також цього дня:
- 330 рік — освятили Константинополь;
- 1811 рік — у Таїланді вперше народилися зрощені (сіамські) близнюки Чанг і Енг Банкери;
- 1916 рік — Альберт Ейнштейн презентував свою теорію відносності;
- 1928 рік — у Нью-Йорку почалася перша у світі регулярна трансляція телепередач;
- 1970 рік — у Маріуполі відкрили першу тролейбусну лінію.
Також Фокус писав церковний календар на травень 2025 року.