11 травня 2025 року: рівноапостольних Кирила і Мефодія — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна купатися у водоймах і садити щось на городі. Яка сьогодні погода, таким і літо буде.

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Що сталося 11 травня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять рівноапостольних Кирила і Мефодія.

Народилися брати в Солуні в забезпеченій і віруючій родині. Але ще в юності вони залишили мирське і подалися на гору Олімп. Там вони вивчили слов'янську мову, а пізніше створили кирилицю — слов'янський алфавіт. Свою абетку і слов'янську мову святі поширювали різними землями.

Що не можна робити 11 травня:

купатися в озерах або річках;

садити щось на городі, інакше рослини поб'ють град;

здійснювати великі покупки.

Народні прикмети та повір'я:

яка сьогодні погода, таким і літо буде;

веселка на небі — до вітряного червня;

вранці стелиться туман — погода погіршиться;

іде дощ — буде мокро ще 40 днів.

День ангела святкують:

Олександр, Йосип (Осип), Кирило, Мефодій, Никодим, Ростислав.

Народилися 11 травня:

1720 рік — Барон Мюнхгаузен, німецький барон, історична особа та літературний персонаж

1904 рік — Сальвадор Далі, іспанський живописець-сюрреаліст, графік, скульптор, режисер і письменник.

Також цього дня:

330 рік — освятили Константинополь;

1811 рік — у Таїланді вперше народилися зрощені (сіамські) близнюки Чанг і Енг Банкери;

1916 рік — Альберт Ейнштейн презентував свою теорію відносності;

1928 рік — у Нью-Йорку почалася перша у світі регулярна трансляція телепередач;

1970 рік — у Маріуполі відкрили першу тролейбусну лінію.

Також Фокус писав церковний календар на травень 2025 року.