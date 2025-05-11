Эмбер Херд стала мамой во второй раз: у актрисы родились близнецы (фото)

Голливудская актриса и бывшая супруга Джонни Деппа, Эмбер Херд, во второй раз стала мамой. Звезда "Аквамена" родила близнецов.

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Радостной новостью американская актриса поделилась в своем Instagram, сообщив, что у нее родились сын и дочь.

Звезда "Аквамена" Эмбер Херд вновь стала мамой. В День матери актриса объявила о рождении двойни.

"Не передать словами тот восторг, который я испытываю, когда понимаю, что достигла своей многолетней цели — большой семьи", — написала актриса.

Девочку она назвала Агнес, а мальчика — Оушен.

Девочку она назвала Агнес, а мальчика — Оушен Фото: Instagram

Теперь Херд — мама троих детей. Ее первенец, дочь Уна Пейдж, появилась на свет четыре года назад, предположительно с помощью суррогатной матери.

"Мой сын Оушен и дочь Агнес держат меня за руки, и мое сердце наполнено любовью. Когда родилась Уна, мой мир навсегда изменился. А теперь я в три раза счастливее!" — поделилась актриса.

Она также подчеркнула, что путь к материнству, особенно с учетом ее давних проблем с деторождением, был непростым, но она благодарна за подобный опыт.

Эмбер Херд была замужем за Джонни Деппом — пара состояла в браке с 2015 по 2017 год и привлекла к себе внимание всего мира громким судебным процессом в 2022 году. После скандального суда, и проигрыша актриса переехала за границу, чтобы жить более спокойной жизнью в Мадриде, Испания. Она держит в тайне свою личную жизнь, и в последние годы не была замечена в длительных отношениях с кем-то.

Ранее Фокус сообщал, что Эмбер Херд искала компромат на Джонни Деппа. Частный детектив был нанят для сбора информации, которая могла бы быть полезна ее адвокатам Херд во время суда. В ходе своего расследования следователь услышал много лестных слов о знаменитом актере.

Также стало известно, что американскую актрису и модель Эмбер Херд заметили на редкой прогулке с дочерью. Девочка была одета в светлый сарафан и черный кардиган.