Ембер Герд стала мамою вдруге: у актриси народилися близнюки (фото)

Голлівудська актриса і колишня дружина Джонні Деппа, Ембер Герд, вдруге стала мамою. Зірка "Аквамена" народила близнюків.

Related video

Радісною новиною американська акторка поділилася у своєму Instagram, повідомивши, що в неї народилися син і донька.

Зірка "Аквамена" Ембер Герд знову стала мамою. У День матері актриса оголосила про народження двійні.

"Не передати словами той захват, який я відчуваю, коли розумію, що досягла своєї багаторічної мети — великої родини", — написала акторка.

Дівчинку вона назвала Агнес, а хлопчика — Оушен.

Дівчинку вона назвала Агнес, а хлопчика — Оушен Фото: Instagram

Тепер Герд — мама трьох дітей. Її первісток, дочка Уна Пейдж, з'явилася на світ чотири роки тому, імовірно за допомогою сурогатної матері.

"Мій син Оушен і дочка Агнес тримають мене за руки, і моє серце сповнене любов'ю. Коли народилася Уна, мій світ назавжди змінився. А тепер я втричі щасливіша!" — поділилася актриса.

Вона також наголосила, що шлях до материнства, особливо з урахуванням її давніх проблем із дітонародженням, був непростим, але вона вдячна за такий досвід.

Ембер Герд була одружена з Джонні Деппом — пара була одружена з 2015 по 2017 рік і привернула до себе увагу всього світу гучним судовим процесом у 2022 році. Після скандального суду і програшу акторка переїхала за кордон, щоб жити більш спокійним життям у Мадриді, Іспанія. Вона тримає в таємниці своє особисте життя, і останніми роками не була помічена в тривалих стосунках з кимось.

Раніше Фокус повідомляв, що Ембер Герд шукала компромат на Джонні Деппа. Приватний детектив був найнятий для збору інформації, яка могла б стати в пригоді її адвокатам Херд під час суду. Під час свого розслідування слідчий почув багато схвальних слів про знаменитого актора.

Також стало відомо, що американську акторку і модель Ембер Герд помітили на рідкісній прогулянці з донькою. Дівчинка була одягнена у світлий сарафан і чорний кардиган.