13 мая 2025 года: мученика Александра — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя отдавать свои вещи и тратить большие суммы денег. Если в этот день часто летают стрижи и ласточки – скоро потеплеет.

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Что случилось 13 мая?

Сегодня православная церковь почитает память мученика Александра. Он прославился тем, что был доблестным воином, но исповедовал христианство, в отличии от остальных. Император видел мужество Александра, но не хотел, чтобы он был христианином, просил отречься от веры. Получив отказ, он отдал приказ отсечь ему голову.

Что нельзя делать 13 мая:

отдавать свои вещи;

тратить большие суммы денег;

разбивать посуду.

Народные приметы и поверья:

нет комаров — будет слабый урожай травы и овса;

к рассвету начали петь птицы – начнется дождь;

много мошек – осенью будет много грибов;

часто летают стрижи и ласточки – скоро потеплеет.

День ангела празднуют:

Александр, Василий, Георгий, Егор, Ефим, Ирина, Макар, Сергей, Юрий.

Родились 13 мая:

1979 год — Вячеслав Шевчук, украинский футболист;

1986 год — Роберт Паттинсон, английский актер театра и кино, модель и музыкант.

1986 год — Александр Рыбак, норвежский певец и скрипач белорусского происхождения, победитель конкурса "Евровидение-2009".

Также в этот день:

1501 год — Америго Веспуччи отправляется в путешествие на Запад, в ходе которой выясняет, что Колумб открыл новый континент;

1927 год — основывают киевский футбольный клуб "Динамо";

1950 год — в английском Сильверстоуне проходит первая гонка первого чемпионата "Формулы-1";

1992 год — американские космонавты находятся в открытом космосе 8 часов 29 минут (мировой рекорд), впервые в космос выходят сразу три космонавта.

Также Фокус писал церковный календарь на май 2025 года.