13 травня 2025 року: мученика Олександра — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна віддавати свої речі і витрачати великі суми грошей. Якщо цього дня часто літають стрижі та ластівки — скоро потеплішає.

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Що сталося 13 травня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Олександра. Він прославився тим, що був доблесним воїном, але сповідував християнство, на відміну від інших. Імператор бачив мужність Олександра, але не хотів, щоб він був християнином, просив зректися віри. Отримавши відмову, він віддав наказ відсікти йому голову.

Що не можна робити 13 травня:

віддавати свої речі;

витрачати великі суми грошей;

розбивати посуд.

Народні прикмети та повір'я:

немає комарів — буде слабкий урожай трави та вівса;

до світанку почали співати птахи — почнеться дощ;

багато мошок — восени буде багато грибів;

часто літають стрижі та ластівки — скоро потеплішає.

День ангела святкують:

Олександр, Василь, Георгій, Єгор, Юхим, Ірина, Макар, Сергій, Юрій.

Народилися 13 травня:

1979 рік — В'ячеслав Шевчук, український футболіст;

1986 рік — Роберт Паттінсон, англійський актор театру і кіно, модель і музикант.

1986 рік — Олександр Рибак, норвезький співак і скрипаль білоруського походження, переможець конкурсу "Євробачення-2009".

Також цього дня:

1501 рік — Амеріго Веспуччі вирушає в подорож на Захід, під час якої з'ясовує, що Колумб відкрив новий континент;

1927 рік — засновують київський футбольний клуб "Динамо";

1950 рік — в англійському Сільверстоуні відбуваються перші перегони першого чемпіонату "Формули-1";

1992 рік — американські космонавти перебувають у відкритому космосі 8 годин 29 хвилин (світовий рекорд), уперше в космос виходять одразу три космонавти.

Також Фокус писав церковний календар на травень 2025 року.