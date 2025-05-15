Дворцы, верблюды и золотые мечи: как арабские лидеры восхищали Дональда Трампа

В Катаре президент США восхищался мраморным дворцом, а в Саудовской Аравии остановился в шикарном отеле с мрачным прошлым: там были заключены чиновники и члены их семей во время чисток 2017 года.

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Об этом пишет Daily Mail.

Дональд Трамп был в восторге от мраморных дворцов Катара

Лидеры стран Ближнего Востока, которые на этой неделе посещает президент Дональд Трамп, нашли ключи к сердцу американского лидера — грандиозные военные шоу и роскошную архитектуру.

Трамп был в восторге от пышности, продемонстрированной в Катаре и Саудовской Аравии, когда в четверг днем ​​он отправился в тур по Ближнему Востоку.

Лидеры Катара и Саудовской Аравии принимали его во дворцах и других величественных зданиях, которыми президент США искренне восхищался.

В Катаре президенту США устроили королевский прием Фото: Al Arabiya

Вечером 14 мая эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани дал государственный ужин в честь Трампа в дворце Лусаил.

Там были верблюды и арабские скакуны, сопровождающие "Зверя", президентский лимузин, к дверям дворца. Как только Трамп вышел из машины, его ждало выступление танцоров с мечами.

Во время подписания деловых и оборонных соглашений вместе с эмиром 78-летний бывший застройщик остановился и попросил присутствующих в зале оценить архитектуру здания.

"Эта комната — настоящая находка. Это называется белый мрамор. Его очень трудно купить, поверьте мне, я прекрасно это знаю, потому что вы пытаетесь купить его, но не можете. И вы просто посмотрите на то, что у вас здесь есть. Это невероятно — то, что вы смогли построить как нация ", — сказал Трамп.

Государственный визит Катара проходил в Амири Диване — официальной административной резиденции эмира, которая изначально была фортом XVIII века, куда Дональд Трамп прибыл ​​с большой помпой.

Его кортеж возглавляли два катарских Cybertrucks — намек на роль генерального директора Tesla Илона Маска, который сопровождал Дональда Трампа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

В Дохе, Катар, Дональда Трампа сопровождали Cybertrucks

У дворца Трампа встречали всадники на арабских скакунах и верблюды, которыми президент США также восхищался.

"Мы ценим этих верблюдов. Я давно не видел таких верблюдов. Вот это было приветствие", — сказал президент эмиру во время их первой встречи. И снова отметил качество мрамора в зале, где происходила встреча.

"Как строитель я вижу идеальный мрамор. Это то, что они называют — perfecto", — сказал Трамп.

А в Саудовской Аравии Дональда Трампа впечатляли Эд-Диръии — гигантским проектом, построенным рядом с Ат-Тураифом, объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

В Саудовской Аравии Дональда Трампа возили по старинным фортам и встречали барабанами Фото: annahar.com

Это был первый дом для правящей королевской семьи Саудовской Аравии — династии Саудов.

На территории комплекса будет построено 40 отелей и более 300 жилых единиц.

Собственная компания Трампа, Trump Organization, развивает проекты во всех трех странах, которые он посещает: один объект в ОАЭ уже открыт, а еще шесть запланированы. Трампа встречали барабанщики и хор, а потом принц бин Салман катал его на гольф-каре.

Дональд Трамп в Саудовской Аравии катался с принцем на гольф-каре

Это произошло после того, как саудиты устроили Трампу две официальные церемонии приветствия — одну в Королевском терминале международного аэропорта имени короля Халида, куда имеют доступ только члены королевской семьи и дипломатические гости, а другую — в Королевском дворе.

В каждом месте были расстелены ковры лавандового цвета — цвета королевской власти. Останавливался президент США в великолепном отеле Ritz-Carlton Riyadh с ярким прошлым. Там принц держал саудовских чиновников и членов их семей, подвергшихся чисткам в 2017 году, с целью консолидации власти.

Дональд Трамп и принц Мухаммед бин Салман Фото: Al Arabiya

Напомним, визит президента США в Катар и Саудовскую Аравию уже ознаменовался громкими скандалами. Эмир Катара подарил Дональду Трампу самолет за 400 миллиона долларов, что в США вызвало возмущение.

А на встрече с принцем в Саудовской Аравии, Дональд Трамп отказался от предложенного кофе, нарушив местные правила этикета.