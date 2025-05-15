Дворцы, верблюды и золотые мечи: как арабские лидеры восхищали Дональда Трампа
В Катаре президент США восхищался мраморным дворцом, а в Саудовской Аравии остановился в шикарном отеле с мрачным прошлым: там были заключены чиновники и члены их семей во время чисток 2017 года.
Об этом пишет Daily Mail.
Лидеры стран Ближнего Востока, которые на этой неделе посещает президент Дональд Трамп, нашли ключи к сердцу американского лидера — грандиозные военные шоу и роскошную архитектуру.
Трамп был в восторге от пышности, продемонстрированной в Катаре и Саудовской Аравии, когда в четверг днем он отправился в тур по Ближнему Востоку.
Лидеры Катара и Саудовской Аравии принимали его во дворцах и других величественных зданиях, которыми президент США искренне восхищался.
Вечером 14 мая эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани дал государственный ужин в честь Трампа в дворце Лусаил.
Там были верблюды и арабские скакуны, сопровождающие "Зверя", президентский лимузин, к дверям дворца. Как только Трамп вышел из машины, его ждало выступление танцоров с мечами.
Во время подписания деловых и оборонных соглашений вместе с эмиром 78-летний бывший застройщик остановился и попросил присутствующих в зале оценить архитектуру здания.
"Эта комната — настоящая находка. Это называется белый мрамор. Его очень трудно купить, поверьте мне, я прекрасно это знаю, потому что вы пытаетесь купить его, но не можете. И вы просто посмотрите на то, что у вас здесь есть. Это невероятно — то, что вы смогли построить как нация ", — сказал Трамп.
Государственный визит Катара проходил в Амири Диване — официальной административной резиденции эмира, которая изначально была фортом XVIII века, куда Дональд Трамп прибыл с большой помпой.
Его кортеж возглавляли два катарских Cybertrucks — намек на роль генерального директора Tesla Илона Маска, который сопровождал Дональда Трампа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
У дворца Трампа встречали всадники на арабских скакунах и верблюды, которыми президент США также восхищался.
"Мы ценим этих верблюдов. Я давно не видел таких верблюдов. Вот это было приветствие", — сказал президент эмиру во время их первой встречи. И снова отметил качество мрамора в зале, где происходила встреча.
"Как строитель я вижу идеальный мрамор. Это то, что они называют — perfecto", — сказал Трамп.
А в Саудовской Аравии Дональда Трампа впечатляли Эд-Диръии — гигантским проектом, построенным рядом с Ат-Тураифом, объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.
Это был первый дом для правящей королевской семьи Саудовской Аравии — династии Саудов.
На территории комплекса будет построено 40 отелей и более 300 жилых единиц.
Собственная компания Трампа, Trump Organization, развивает проекты во всех трех странах, которые он посещает: один объект в ОАЭ уже открыт, а еще шесть запланированы. Трампа встречали барабанщики и хор, а потом принц бин Салман катал его на гольф-каре.
Это произошло после того, как саудиты устроили Трампу две официальные церемонии приветствия — одну в Королевском терминале международного аэропорта имени короля Халида, куда имеют доступ только члены королевской семьи и дипломатические гости, а другую — в Королевском дворе.
В каждом месте были расстелены ковры лавандового цвета — цвета королевской власти. Останавливался президент США в великолепном отеле Ritz-Carlton Riyadh с ярким прошлым. Там принц держал саудовских чиновников и членов их семей, подвергшихся чисткам в 2017 году, с целью консолидации власти.
Напомним, визит президента США в Катар и Саудовскую Аравию уже ознаменовался громкими скандалами. Эмир Катара подарил Дональду Трампу самолет за 400 миллиона долларов, что в США вызвало возмущение.
А на встрече с принцем в Саудовской Аравии, Дональд Трамп отказался от предложенного кофе, нарушив местные правила этикета.