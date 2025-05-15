Палаци, верблюди і золоті мечі: як арабські лідери захоплювали Дональда Трампа

У Катарі президент США захоплювався мармуровим палацом, а в Саудівській Аравії зупинився в шикарному готелі з похмурим минулим: там були ув'язнені чиновники і члени їхніх сімей під час чисток 2017 року.

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Про це пише Daily Mail.

Дональд Трамп був у захваті від мармурових палаців Катару

Лідери країн Близького Сходу, які цього тижня відвідує президент Дональд Трамп, знайшли ключі до серця американського лідера — грандіозні військові шоу та розкішну архітектуру.

Трамп був у захваті від пишності, продемонстрованої в Катарі та Саудівській Аравії, коли в четвер вдень він вирушив у тур по Близькому Сходу.

Лідери Катару і Саудівської Аравії приймали його в палацах та інших величних будівлях, якими президент США щиро захоплювався.

У Катарі президенту США влаштували королівський прийом Фото: Al Arabiya

Увечері 14 травня емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані дав державну вечерю на честь Трампа в палаці Лусаїл.

Там були верблюди й арабські скакуни, які супроводжували "Звіра", президентський лімузин, до дверей палацу. Щойно Трамп вийшов із машини, на нього чекав виступ танцюристів із мечами.

Під час підписання ділових і оборонних угод разом з еміром 78-річний колишній забудовник зупинився і попросив присутніх у залі оцінити архітектуру будівлі.

"Ця кімната — справжня знахідка. Це називається білий мармур. Його дуже важко купити, повірте мені, я прекрасно це знаю, тому що ви намагаєтеся купити його, але не можете. І ви просто подивіться на те, що у вас тут є. Це неймовірно — те, що ви змогли побудувати як нація", — сказав Трамп.

Державний візит Катару відбувався в Амірі Дивані — офіційній адміністративній резиденції еміра, яка спочатку була фортом XVIII століття, куди Дональд Трамп прибув із великою помпою.

Його кортеж очолювали два катарських Cybertrucks — натяк на роль генерального директора Tesla Ілона Маска, який супроводжував Дональда Трампа в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

У Досі, Катар, Дональда Трампа супроводжували Cybertrucks

Біля палацу Трампа зустрічали вершники на арабських скакунах і верблюди, якими президент США також захоплювався.

"Ми цінуємо цих верблюдів. Я давно не бачив таких верблюдів. Ось це було привітання", — сказав президент еміру під час їхньої першої зустрічі. І знову відзначив якість мармуру в залі, де відбувалася зустріч.

"Як будівельник я бачу ідеальний мармур. Це те, що вони називають — perfecto", — сказав Трамп.

А в Саудівській Аравії Дональда Трампа вражали Ед-Дір'її — гігантським проектом, побудованим поруч з Ат-Тураїфом, об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом.

У Саудівській Аравії Дональда Трампа возили старовинними фортами і зустрічали барабанами Фото: annahar.com

Це був перший будинок для правлячої королівської сім'ї Саудівської Аравії — династії Саудів.

На території комплексу буде побудовано 40 готелів і понад 300 житлових одиниць.

Власна компанія Трампа, Trump Organization, розвиває проєкти в усіх трьох країнах, які він відвідує: один об'єкт в ОАЕ вже відкрито, а ще шість заплановано. Трампа зустрічали барабанщики і хор, а потім принц бін Салман катав його на гольф-карі.

Дональд Трамп у Саудівській Аравії катався з принцом на гольф-карі

Це сталося після того, як саудити влаштували Трампу дві офіційні церемонії привітання — одну в Королівському терміналі міжнародного аеропорту імені короля Халіда, куди мають доступ тільки члени королівської сім'ї та дипломатичні гості, а іншу — в Королівському дворі.

У кожному місці були розстелені килими лавандового кольору — кольору королівської влади. Зупинявся президент США в чудовому готелі Ritz-Carlton Riyadh з яскравим минулим. Там принц тримав саудівських чиновників і членів їхніх сімей, які зазнали чисток у 2017 році, з метою консолідації влади.

Дональд Трамп і принц Мухаммед бін Салман Фото: Al Arabiya

Нагадаємо, візит президента США в Катар і Саудівську Аравію вже ознаменувався гучними скандалами. Емір Катару подарував Дональду Трампу літак за 400 мільйонів доларів, що в США викликало обурення.

А на зустрічі з принцом у Саудівській Аравії, Дональд Трамп відмовився від запропонованої кави, порушивши місцеві правила етикету.