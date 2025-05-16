"Они разведены": биограф заявил, что Трамп и Мелания не вместе, в Белом доме отреагировали

Биограф Майкл Вольф заявил о том, что Дональд Трамп и Мелания Трамп разведены и живут отдельными жизнями. В Белом доме отреагировали на эти заявления.

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Об этом пишет Newsweek.

Вольф, который написал несколько критических книг о президенте, заявил во вторник, 13 мая, в интервью подкасту The Daily Beast: "Они явно никоим образом не состоят в браке, как мы его определяем. И я думаю, что, возможно, можно точнее сказать, что они живут отдельной жизнью".

"Они разведены. Президент Соединенных Штатов и первая леди разведены", — добавил он.

Белый дом ответил на заявления биографа Майкла Вольфа о том, что Дональд и Мелания Трамп разведены, назвав их "откровенной ложью и выдумками".

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг опроверг это, когда к нему обратилась газета The Independent, назвав Вольфа "равнодушным идиотом", которого "широко дискредитировали из-за его откровенной лжи и выдумок".

"Он идиот высшей пробы, а его мозг, нарушенный синдромом Трампа, заставил его вести жалкое существование, лишенное реальности", — сказал Чунг.

Брак Дональда и Мелании Трамп

26 апреля 2004 года Дональд Трамп сделал предложение словенской модели Мелании Кнавс в ее 34-й день рождения. Трамп и Кнавс (на 24 года моложе Трампа) поженились 22 января 2005 года в Бетесде в Морской епископальной церкви на острове Палм-Бич, штат Флорида, а затем сыграли свадьбу в "Мар-а-Лаго", одном из поместий Трампа. Ни Мелания, ни Трамп не являются членами епископальной церкви. 20 марта 2006 года Мелания родила сына Бэррона Уильяма Трампа. Крестили Бэррона в той же церкви, где его родители поженились.

Напомним, Дональд Трамп стал дедушкой в одиннадцатый раз. Его дочь Тиффани родила первенца. Также Фокус писал ранее о семейном дереве Дональда Трампа.