"Вони розлучені": біограф заявив, що Трамп і Меланія не разом, у Білому домі відреагували

Біограф Майкл Вольф заявив про те, що Дональд Трамп і Меланія Трамп розлучені і живуть окремими життями. У Білому домі відреагували на ці заяви.

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Про це пише Newsweek.

Вольф, який написав кілька критичних книг про президента, заявив у вівторок, 13 травня, в інтерв'ю подкасту The Daily Beast: "Вони явно жодним чином не перебувають у шлюбі, як ми його визначаємо. І я думаю, що, можливо, можна точніше сказати, що вони живуть окремим життям".

"Вони розлучені. Президент Сполучених Штатів і перша леді розлучені", – додав він.

Білий дім відповів на заяви біографа Майкла Вольфа про те, що Дональд і Меланія Трамп розлучені, назвавши їх "відвертою брехнею та вигадками".

Директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг спростував це, коли до нього звернулася газета The Independent, назвавши Вольфа "байдужим ідіотом", якого "широко дискредитували через його відверту брехню та вигадки".

"Він ідіот найвищого ґатунку, а його мозок, порушений синдромом Трампа, змусив його вести жалюгідне існування, позбавлене реальності", – сказав Чунг.

Шлюб Дональда та Меланії Трамп

26 квітня 2004 року Дональд Трамп зробив пропозицію словенській моделі Меланії Кнавс в її 34-й день народження. Трамп і Кнавс (на 24 роки молодша за Трампа) одружилися 22 січня 2005 року в Бетесде у Морській єпископальній церкві на острові Палм-Біч, штат Флорида, а потім зіграли весілля в "Мар-а-Лаго", одному з маєтків Трампа. Ні Меланія, ні Трамп не є членами єпископальної церкви. 20 березня 2006 року Меланія народила сина Беррона Вільяма Трампа. Хрестили Беррона в тій же церкві, де його батьки одружилися.

Нагадаємо, Дональд Трамп став дідусем водинадцяте. Його дочка Тіффані народила первістка. Також Фокус писав раніше про родинне дерево Дональда Трампа.