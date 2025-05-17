17 мая 2025 года: апостола Андроника — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ссориться с начальством и рассказывать о своих снах. Погода говорит о том, какие погодные условия будут летом.

Related video

Что случилось 17 мая?

Сегодня православная церковь почитает память апостола от 70-ти Андроника. Святой поверил в Бога даже раньше апостола Павла. Он был епископом в городе Панонии, но много путешествовал и распространял христианскую веру вместе с помощницей по имени Иуния. Вскоре они были подвергнуты пыткам со стороны идолопоклонников, но умерли с молитвой к Богу на устах. Их мощи сохранились нетленными и творили чудеса.

Что нельзя делать 17 мая:

лениться;

пить алкоголь;

ссориться с начальством;

рассказывать о том, что сегодня приснилось.

Народные приметы и поверья:

погода говорит о том, какие погодные условия будут летом;

дует северный ветер – лето будет холодным;

свиньи роют землю – ждите дождей.

День ангела празднуют:

Давид, Евдокия, Ефросинья (Ефросиния), Юния.

Родились 17 мая:

1953 год — Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана (с 2019).

Также в этот день:

1718 год — британский юрист Джеймс Пакл получил патент на первый в мире пулемет;

1861 год — первое в мире туристическое бюро отправляет в поездку первую в мире туристическую группу (из Лондона в Париж);

1916 год — в Великобритании впервые в мире совершают переход на летнее время;

1997 год — Пол Маккартни получил по Интернету за 30 минут более 3 млн вопросов (мировой рекорд);

2009 год — вышла первая, тестовая версия компьютерной игры Minecraft, ставшей одной из самых популярных в мире.

Также Фокус писал церковный календарь на май 2025 года.