17 травня 2025 року: апостола Андроніка — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна сваритися з начальством і розповідати про свої сни. Погода говорить про те, які погодні умови будуть влітку.

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Що сталося 17 травня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостола від 70-ти Андроника. Святий повірив у Бога навіть раніше за апостола Павла. Він був єпископом у місті Панонії, але багато подорожував і поширював християнську віру разом із помічницею на ім'я Іунія. Незабаром вони зазнали тортур з боку ідолопоклонників, але померли з молитвою до Бога на устах. Їхні мощі збереглися нетлінними і творили чудеса.

Що не можна робити 17 травня:

лінуватися;

пити алкоголь;

сваритися з начальством;

розповідати про те, що сьогодні наснилося.

Народні прикмети та повір'я:

погода говорить про те, які погодні умови будуть улітку;

дме північний вітер — літо буде холодним;

свині риють землю — чекайте дощів.

День ангела святкують:

Давид, Євдокія, Єфросинія (Єфросинія), Юнія.

Народилися 17 травня:

1953 рік — Касим-Жомарт Токаєв, президент Казахстану (з 2019).

Також цього дня:

1718 рік — британський юрист Джеймс Пакл отримав патент на перший у світі кулемет;

1861 рік — перше у світі туристичне бюро відправляє в поїздку першу у світі туристичну групу (з Лондона до Парижа);

1916 рік — у Великій Британії вперше у світі здійснюють перехід на літній час;

1997 рік — Пол Маккартні отримав через Інтернет за 30 хвилин понад 3 млн запитань (світовий рекорд);

2009 рік — вийшла перша, тестова версія комп'ютерної гри Minecraft, що стала однією з найпопулярніших у світі.

Також Фокус писав церковний календар на травень 2025 року.