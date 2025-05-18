18 мая 2025 года: святого Феодота — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя отказывать в помощи нуждающимся и делать большие покупки.
Что случилось 18 мая?
Сегодня православная церковь почитает память святого Феодота. Он жил в III веке во времена правления императора Диоклетиана. Принял христианство и даже принимал дома верующих, позволял проводить богослужения. Когда-то Феодот узнал, что благочестивых девиц, которые пострадали из-за своей веры, похоронили не по-христиански, решил исправить это, за что был подвергнут смертельным пыткам.
Что нельзя делать 18 мая:
- отказывать в помощи нуждающимся.
- делать большие покупки;
- начинать новые дела.
Народные приметы и поверья:
- распустились листья дуба – ждите хороший урожай;
- долго кукует кукушка – к теплу;
- с земли идет пар – к дождю.
День ангела празднуют:
Давид, Павел, Семен, Федот, Кристина, Юлия, Андрей, Денис, Петр, Александра, Клавдия.
Родились 18 мая:
1048 год — Омар Хайям (ум. 1131), персидский и таджикский поэт, математик, философ;
1920 год — Папа Римский Иоанн Павел II;
1993 год — Alekseev (наст. имя Никита Алексеев), украинский певец.
Также в этот день:
1804 год — Наполеон становится императором Франции;
1830 год — в США начинают промышленное производство первых газонокосилок;
1888 год — в США впервые демонстрируют первую граммофонную пластинку;
1920 год — Всеукраинская православная Церковная рада провозглашает Украинскую православную церковь автокефальной;
1949 год — в Нью-Йорке открывают первую вертолетную площадку.
Также Фокус писал церковный календарь на май 2025 года.