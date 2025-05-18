18 травня 2025 року: святого Феодота — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна відмовляти в допомозі нужденним і робити великі покупки.
Що сталося 18 травня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Феодота. Він жив у III столітті за часів правління імператора Діоклетіана. Прийняв християнство і навіть приймав вдома віруючих, дозволяв проводити богослужіння. Колись Феодот дізнався, що благочестивих дівчат, які постраждали через свою віру, поховали не по-християнськи, вирішив виправити це, за що був підданий смертельним тортурам.
Що не можна робити 18 травня:
- відмовляти в допомозі нужденним.
- робити великі покупки;
- починати нові справи.
Народні прикмети та повір'я:
- розпустилося листя дуба — чекайте гарний урожай;
- довго кукує зозуля — до тепла;
- із землі йде пара — до дощу.
День ангела святкують:
Давид, Павло, Семен, Федот, Христина, Юлія, Андрій, Денис, Петро, Олександра, Клавдія.
Народилися 18 травня:
1048 рік — Омар Хайям (пом. 1131), перський і таджицький поет, математик, філософ;
1920 рік — Папа Римський Іоанн Павло II;
1993 рік — Alekseev (наст. ім'я Микита Алексєєв), український співак.
Також цього дня:
1804 рік — Наполеон стає імператором Франції;
1830 рік — у США починають промислове виробництво перших газонокосарок;
1888 рік — у США вперше демонструють першу грамофонну платівку;
1920 рік — Всеукраїнська православна Церковна рада проголошує Українську православну церкву автокефальною;
1949 рік — у Нью-Йорку відкривають перший вертолітний майданчик.
Також Фокус писав церковний календар на травень 2025 року.