"Пункт назначения 6" показал впечатляющие кассовые сборы и огромный рейтинг

Не успела шестая часть франшизы "Пункт назначения" с названием "Родовое проклятие стартовать 15 мая (в США – 16 мая), как за три дня ее успех превзошел все ожидания как создателей, так и продюсеров фильма ужасов. Только 16 мая он собрал $21 млн, а к концу выходных эта сумма может достичь $50 млн, что является рекордом за всю историю саги.

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Об этом пишет Deadline.

По словам критиков, которые дали ленте 93% свежести на Rotten Tomatoes, так всегда происходит, когда старые популярные фильмы ужасов перезапускаются через некоторое время. Например, перезагрузка "Кошмара на улице Вязов" в 2010 году открылась с $32,9 млн, а "Ужас Амитивилля" 2005 года собрал $23,5 млн в первые выходные проката. Ремейк "Хэллоуина" с Джейми Ли Кертис из 2018 года дебютировал с лучшим результатом франшизы в $76,2 млн.

Что касается аудитории, то 52% составляют мужчины в возрасте от 25 до 34 лет.

О чем фильм "Пункт назначения: Родовое проклятие"

В центре сюжета – Стефани, студентка колледжа, которую постоянно мучает один и тот же кошмар, где десятки людей погибают после пожара и обрушения видового ресторана на огромной высоте. Этот сон буквально рушит ее жизнь, превращая ее из отличницы в испуганного параноика, который боится спать, а недосып здорово портит все ее успехи. Она отправляется домой в поисках единственного человека, способного спасти семью – соей бабушки Айрис, которая ей и сниться. Несмотря на категорическое сопротивление родственников, девушке удается найти адрес бабушки и отправиться к ней в дом, который неприступнее, чем самая защищенная крепость.

Старуха рассказывает внучке, что сон девушки – это то, что Айрис, посетившая открытие ресторана вместе с женихом, увидела и предупредила. Она спасла людей, которые затем все равно погибли разными другими способами, поскольку смерть не собиралась отпускать тех, на кого положила глаз.

Теперь Стефани предстоит перехватить семейную эстафету в противостоянии со смертью, чтобы защитить себя и близких. Айрис погибает у нее на глазах, и девушка ввязывается в цепь страшных и кровавых событий.

Отзывы критиков на фильм "Пункт назначения: Родовое проклятие"

Чего-чего, а крови в фильме очень много, что отметили и обозреватели.

"Мы здесь ради убийств, и, опять же, каждое убийство в "Пункте назначения: Родовое проклятие" — победа. Каждый раз, когда взрывается голова, а это много, вам захочется встать и поаплодировать", – пишет Уильям Биббиани для TheWrap.

"Родовое проклятие" нацелено на то, чтобы разрушить ожидания фанатов от сериала, начавшегося 25 лет назад, и представляют собой искусный сверхъестественный триллер, полный запутанных фальшивых ситуаций, кровавых расчленений и грубых посадок на кол", – добавляет Нейт Адамс.

"Пункт назначения: Родовое проклятие" – это чертовски хорошее времяпрепровождение в кинотеатре, которое раскрашивает экран галлонами плазмы, черным юмором и дарит трогательные проводы покойному великому Тони Тодду", – резюмирует Ричард Круз.

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