"Пункт призначення 6" показав вражаючі касові збори та величезний рейтинг

Не встигла шоста частина франшизи "Пункт призначення" з назвою "Родове прокляття" стартувати 15 травня (у США — 16 травня), як за три дні її успіх перевершив усі очікування як творців, так і продюсерів фільму жахів. Тільки 16 травня він зібрав $21 млн, а до кінця вихідних ця сума може сягнути $50 млн, що є рекордом за всю історію саги.

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Про це пише Deadline.

За словами критиків, які дали стрічці 93% свіжості на Rotten Tomatoes, так завжди відбувається, коли старі популярні фільми жахів перезапускаються через деякий час. Наприклад, перезавантаження "Кошмару на вулиці В'язів" 2010 року відкрилося з $32,9 млн, а "Жах Амітівілля" 2005 року зібрав $23,5 млн у перші вихідні прокату. Ремейк "Геловіну" з Джеймі Лі Кертіс із 2018 року дебютував із найкращим результатом франшизи в $76,2 млн.

Що стосується аудиторії, то 52% становлять чоловіки віком від 25 до 34 років.

Про що фільм "Пункт призначення: Родове прокляття"

У центрі сюжету – Стефані, студентка коледжу, яку постійно мучить один і той самий кошмар, де десятки людей гинуть після пожежі та обвалення видового ресторану на величезній висоті. Цей сон буквально руйнує її життя, перетворюючи її з відмінниці на переляканого параноїка, який боїться спати, а недосип здорово псує всі її успіхи. Вона вирушає додому в пошуках єдиної людини, здатної врятувати сім'ю – своєї бабусі Айріс, яка їй і сниться. Незважаючи на категоричний опір родичів, дівчині вдається знайти адресу бабусі та вирушити до неї в будинок, який неприступніший, ніж найзахищеніша фортеця.

Старенька розповідає онуці, що сон дівчини – це те, що Айріс, яка відвідала відкриття ресторану разом із нареченим, побачила і попередила. Вона врятувала людей, які потім все одно загинули різними іншими способами, оскільки смерть не збиралася відпускати тих, на кого поклала око.

Тепер Стефані належить перехопити сімейну естафету в протистоянні зі смертю, щоб захистити себе і близьких. Айріс гине у неї на очах, і дівчина вплутується в ланцюг страшних і кривавих подій.

Відгуки критиків на фільм "Пункт призначення: Родове прокляття"

Чого-чого, а крові у фільмі дуже багато, що відзначили й оглядачі.

"Ми тут заради вбивств, і, знову ж таки, кожне вбивство в "Пункті призначення: Родове прокляття" – перемога. Щоразу, коли вибухає голова, а це багато, вам захочеться встати і поаплодувати", – пише Вільям Біббіані для TheWrap.

"Родове прокляття" націлене на те, щоб зруйнувати очікування фанатів від серіалу, що розпочався 25 років тому, і є майстерним надприродним трилером, сповненим заплутаних фальшивих ситуацій, кривавих розчленувань і брутальних посадок на кіл", – додає Нейт Адамс.

"Пункт призначення: Родове прокляття" – це до біса гарне проведення часу в кінотеатрі, яке розфарбовує екран галонами плазми, чорним гумором і дарує зворушливі проводи покійному великому Тоні Тодду", – резюмує Річард Круз.

Раніше Фокус писав, чим вразив фільм "Пункт призначення: Родове прокляття", а також чим запам'ятається картина "Громовержці"...