19 мая 2025 года: священномученика Патрикия — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя надевать несвежую одежду и унывать. Если в этот день идет дождь – июнь будет засушливым.
Что случилось 19 мая?
Сегодня православная церковь почитает память священномученика Патрикия. Он был епископом и исповедовал христианство в Пруссе во времена, когда было очень распространено язычество, за что его подвергли страшным мучениям.
Что нельзя делать 19 мая:
- сидеть дома;
- надевать несвежую одежду;
- унывать и плакать.
Народные приметы и поверья:
- дождь – июнь будет засушливым;
- сильно пахнут цветы и кукарекают петухи – ждите осадков;
- утром туманно – будет много грибов осенью.
День ангела празднуют:
Роман, Артем, Александр, Дмитрий, Назар, Виталий, Анна, Анастасия.
Родились 19 мая:
1881 год — Мустафа Кемаль Ататюрк, первый президент Турецкой Республики (1923—1938).
1989 год – Позитив, украинский певец и музыкант;
1992 год — Сэм Смит, британский певец, автор песен, обладатель 4 премий "Грэмми", "Оскара" и др. наград.
Также в этот день:
1051 год — во французском Реймсе коронуют дочь Ярослава Мудрого — Анну Ярославну;
1649 год — Англия становится республикой;
1998 год — из национальной галереи современного искусства в Риме неизвестные похищают две картины Винсента ван Гога и одну Поля Сезанна.
Также Фокус писал церковный календарь на май 2025 года.