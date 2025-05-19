19 мая 2025 года: священномученика Патрикия — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя надевать несвежую одежду и унывать. Если в этот день идет дождь – июнь будет засушливым.

Related video

Что случилось 19 мая?

Сегодня православная церковь почитает память священномученика Патрикия. Он был епископом и исповедовал христианство в Пруссе во времена, когда было очень распространено язычество, за что его подвергли страшным мучениям.

Что нельзя делать 19 мая:

сидеть дома;

надевать несвежую одежду;

унывать и плакать.

Народные приметы и поверья:

дождь – июнь будет засушливым;

сильно пахнут цветы и кукарекают петухи – ждите осадков;

утром туманно – будет много грибов осенью.

День ангела празднуют:

Роман, Артем, Александр, Дмитрий, Назар, Виталий, Анна, Анастасия.

Родились 19 мая:

1881 год — Мустафа Кемаль Ататюрк, первый президент Турецкой Республики (1923—1938).

1989 год – Позитив, украинский певец и музыкант;

1992 год — Сэм Смит, британский певец, автор песен, обладатель 4 премий "Грэмми", "Оскара" и др. наград.

Также в этот день:

1051 год — во французском Реймсе коронуют дочь Ярослава Мудрого — Анну Ярославну;

1649 год — Англия становится республикой;

1998 год — из национальной галереи современного искусства в Риме неизвестные похищают две картины Винсента ван Гога и одну Поля Сезанна.

Также Фокус писал церковный календарь на май 2025 года.