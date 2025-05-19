19 травня 2025 року: священномученика Патрикія — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна надягати несвіжий одяг і сумувати. Якщо цього дня йде дощ — червень буде посушливим.
Що сталося 19 травня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Патрикія. Він був єпископом і сповідував християнство в Пруссі за часів, коли було дуже поширене язичництво, за що його піддали страшним мукам.
Що не можна робити 19 травня:
- сидіти вдома;
- одягати несвіжий одяг;
- сумувати і плакати.
Народні прикмети та повір'я:
- дощ — червень буде посушливим;
- сильно пахнуть квіти і кукурікають півні — чекайте опадів;
- вранці туманно — буде багато грибів восени.
День ангела святкують:
Роман, Артем, Олександр, Дмитро, Назар, Віталій, Анна, Анастасія.
Народилися 19 травня:
1881 рік — Мустафа Кемаль Ататюрк, перший президент Турецької Республіки (1923-1938).
1989 рік — Позитив, український співак і музикант;
1992 рік — Сем Сміт, британський співак, автор пісень, володар 4 премій "Греммі", "Оскара" та ін. нагород.
Також цього дня:
1051 рік — у французькому Реймсі коронують доньку Ярослава Мудрого — Анну Ярославну;
1649 рік — Англія стає республікою;
1998 рік — з національної галереї сучасного мистецтва в Римі невідомі викрадають дві картини Вінсента ван Гога і одну Поля Сезанна.
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