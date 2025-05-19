19 травня 2025 року: священномученика Патрикія — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна надягати несвіжий одяг і сумувати. Якщо цього дня йде дощ — червень буде посушливим.

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Що сталося 19 травня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Патрикія. Він був єпископом і сповідував християнство в Пруссі за часів, коли було дуже поширене язичництво, за що його піддали страшним мукам.

Що не можна робити 19 травня:

сидіти вдома;

одягати несвіжий одяг;

сумувати і плакати.

Народні прикмети та повір'я:

дощ — червень буде посушливим;

сильно пахнуть квіти і кукурікають півні — чекайте опадів;

вранці туманно — буде багато грибів восени.

День ангела святкують:

Роман, Артем, Олександр, Дмитро, Назар, Віталій, Анна, Анастасія.

Народилися 19 травня:

1881 рік — Мустафа Кемаль Ататюрк, перший президент Турецької Республіки (1923-1938).

1989 рік — Позитив, український співак і музикант;

1992 рік — Сем Сміт, британський співак, автор пісень, володар 4 премій "Греммі", "Оскара" та ін. нагород.

Також цього дня:

1051 рік — у французькому Реймсі коронують доньку Ярослава Мудрого — Анну Ярославну;

1649 рік — Англія стає республікою;

1998 рік — з національної галереї сучасного мистецтва в Римі невідомі викрадають дві картини Вінсента ван Гога і одну Поля Сезанна.

Також Фокус писав церковний календар на травень 2025 року.