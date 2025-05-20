20 мая 2025 года: мученика Фалалея — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя рассказывать про хороший сон и лечить зубы. Если утром на траве много росы — завтра будет холодно.

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Что случилось 20 мая?

Сегодня православная церковь почитает память мученика Фалалея. Он был врачом, но деньги за свою работу не брал, помогая людям, как завещал Господь. За свою веру Фалалей был подвергнут пыткам и мучительной смерти.

Также 20 мая — День переводчика жестового языка в Украине.

Что нельзя делать 20 мая:

рассказывать про хороший сон;

лечить зубы;

есть рыбу и рыбные блюда.

Народные приметы и поверья:

много шишек — будет хороший урожай огурцов;

утром на траве много росы — завтра будет холодно;

пчелы летают большим роем — будет дождь, а если летают поодиночке — ясная погода.

День ангела празднуют:

Алексей, Александр, Владимир, Никита, Иван, Тимофей.

Родились 20 мая:

1799 год — Оноре де Бальзак, французский писатель, классик мировой литературы;

1946 год — Шер (наст. имя Шерилин Саркисян), американская певица и актриса армянского происхождения, обладательница премий "Оскар", "Грэмми", "Золотой глобус".

Также в этот день:

1783 год — подписали Версальский мир, завершивший войну между Францией, Англией и Нидерландами;

1873 год — Леви Штраус выпустила на рынок голубые джинсы;

1961 год — учреждена Шевченковскую премию;

2005 год — состоялся дебют независимой Украины на Каннском кинофестивале — мировая премьера документального фильма режиссера Игоря Стрембицкого "Путники" взяла "Золотую пальмовую ветвь";

2009 год — в финальном футбольном матче Кубка УЕФА в Стамбуле "Шахтер" (Донецк) переиграла "Вердер" (Бремен) со счетом 2:1 и становится обладателем последнего в истории Кубка УЕФА;

2019 год — состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского.

Также Фокус писал церковный календарь на май 2025 года.