20 травня 2025 року: мученика Фалалея — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна розповідати про хороший сон і лікувати зуби. Якщо вранці на траві багато роси — завтра буде холодно.

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Що сталося 20 травня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Фалалея. Він був лікарем, але гроші за свою роботу не брав, допомагаючи людям, як заповідав Господь. За свою віру Фалалея було піддано тортурам і болісній смерті.

Також 20 травня — День перекладача жестової мови в Україні.

Що не можна робити 20 травня:

розповідати про хороший сон;

лікувати зуби;

їсти рибу та рибні страви.

Народні прикмети та повір'я:

багато шишок — буде гарний урожай огірків;

вранці на траві багато роси — завтра буде холодно;

бджоли літають великим роєм — буде дощ, а якщо літають поодинці — ясна погода.

День ангела святкують:

Олексій, Олександр, Володимир, Микита, Іван, Тимофій.

Народилися 20 травня:

1799 рік — Оноре де Бальзак, французький письменник, класик світової літератури;

1946 рік — Шер (наст. ім'я Шерилін Саркісян), американська співачка й актриса вірменського походження, володарка премій "Оскар", "Греммі", "Золотий глобус".

Також цього дня:

1783 рік — підписали Версальський мир, що завершив війну між Францією, Англією та Нідерландами;

1873 рік — Леві Штраус випустила на ринок блакитні джинси;

1961 рік — засновано Шевченківську премію;

2005 рік — відбувся дебют незалежної України на Каннському кінофестивалі — світова прем'єра документального фільму режисера Ігоря Стрембицького "Подорожні" взяла "Золоту пальмову гілку";

2009 рік — у фінальному футбольному матчі Кубка УЄФА в Стамбулі "Шахтар" (Донецьк) переграла "Вердер" (Бремен) з рахунком 2:1 і стає володарем останнього в історії Кубка УЄФА;

2019 рік — відбулася інавгурація президента України Володимира Зеленського.

Також Фокус писав церковний календар на травень 2025 року.