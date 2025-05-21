21 мая 2025 года: святых Константина и Елены — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя заплетать волосы и ссориться. Если слышно, как кует кукушка — к ясным и теплым летним дням.

Related video

Что случилось 21 мая?

Сегодня православная церковь почитает память святой царицы Елены и ее сына равноапостольного князя Константина. Елена часто помогала сыну в его христианских делах. В пожилом возрасте она отправилась в путешествие, во время которого разрушала языческие храмы, строила церкви, читала проводники и помогала нуждающимся.

Что нельзя делать 21 мая:

заплетать волосы и делать прически;

есть мясо;

ссориться;

злословить.

Народные приметы и поверья:

вокруг луны видно круги — к непогоде;

дождь перерастает в грозу — осенью будут частые осадки с сильным ветром;

кует кукушка — к ясным и теплым летним дням.

День ангела празднуют:

Елена, Касьян, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав.

Родились 21 мая:

1969 год – Георгий Гонгадзе, украинский журналист и общественный деятель.

Также в этот день:

1503 год — Христофор Колумб открывает Каймановы Острова;

1916 год — в Великобритании впервые в мировой практике вводят "летнее" время;

1928 год — Уолт Дисней получает патент на монопольное использование образа Микки Мауса.

Также Фокус писал церковный календарь на май 2025 года.