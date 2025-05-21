21 мая 2025 года: святых Константина и Елены — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя заплетать волосы и ссориться. Если слышно, как кует кукушка — к ясным и теплым летним дням.
Что случилось 21 мая?
Сегодня православная церковь почитает память святой царицы Елены и ее сына равноапостольного князя Константина. Елена часто помогала сыну в его христианских делах. В пожилом возрасте она отправилась в путешествие, во время которого разрушала языческие храмы, строила церкви, читала проводники и помогала нуждающимся.
Что нельзя делать 21 мая:
- заплетать волосы и делать прически;
- есть мясо;
- ссориться;
- злословить.
Народные приметы и поверья:
- вокруг луны видно круги — к непогоде;
- дождь перерастает в грозу — осенью будут частые осадки с сильным ветром;
- кует кукушка — к ясным и теплым летним дням.
День ангела празднуют:
Елена, Касьян, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав.
Родились 21 мая:
1969 год – Георгий Гонгадзе, украинский журналист и общественный деятель.
Также в этот день:
1503 год — Христофор Колумб открывает Каймановы Острова;
1916 год — в Великобритании впервые в мировой практике вводят "летнее" время;
1928 год — Уолт Дисней получает патент на монопольное использование образа Микки Мауса.
Также Фокус писал церковный календарь на май 2025 года.