21 травня 2025 року: святих Костянтина і Олени — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна заплітати волосся і сваритися. Якщо чути, як кує зозуля — до ясних і теплих літніх днів.

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Що сталося 21 травня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святої цариці Олени та її сина рівноапостольного князя Костянтина. Олена часто допомагала синові в його християнських справах. У літньому віці вона вирушила в подорож, під час якої руйнувала язичницькі храми, будувала церкви, читала провідники і допомагала нужденним.

Що не можна робити 21 травня:

заплітати волосся і робити зачіски;

їсти м'ясо;

сваритися;

злословити.

Народні прикмети та повір'я:

навколо місяця видно кола — до негоди;

дощ переростає в грозу — восени будуть часті опади з сильним вітром;

кує зозуля — до ясних і теплих літніх днів.

День ангела святкують:

Олена, Касьян, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір, Ярослав.

Народилися 21 травня:

1969 рік — Георгій Гонгадзе, український журналіст і громадський діяч.

Також цього дня:

1503 рік — Христофор Колумб відкриває Кайманові Острови;

1916 рік — у Великій Британії вперше у світовій практиці вводять "літній" час;

1928 рік — Волт Дісней отримує патент на монопольне використання образу Міккі Мауса.

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