21 травня 2025 року: святих Костянтина і Олени — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна заплітати волосся і сваритися. Якщо чути, як кує зозуля — до ясних і теплих літніх днів.
Що сталося 21 травня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святої цариці Олени та її сина рівноапостольного князя Костянтина. Олена часто допомагала синові в його християнських справах. У літньому віці вона вирушила в подорож, під час якої руйнувала язичницькі храми, будувала церкви, читала провідники і допомагала нужденним.
Що не можна робити 21 травня:
- заплітати волосся і робити зачіски;
- їсти м'ясо;
- сваритися;
- злословити.
Народні прикмети та повір'я:
- навколо місяця видно кола — до негоди;
- дощ переростає в грозу — восени будуть часті опади з сильним вітром;
- кує зозуля — до ясних і теплих літніх днів.
День ангела святкують:
Олена, Касьян, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір, Ярослав.
Народилися 21 травня:
1969 рік — Георгій Гонгадзе, український журналіст і громадський діяч.
Також цього дня:
1503 рік — Христофор Колумб відкриває Кайманові Острови;
1916 рік — у Великій Британії вперше у світовій практиці вводять "літній" час;
1928 рік — Волт Дісней отримує патент на монопольне використання образу Міккі Мауса.
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