22 мая 2025 года: мученика Василиска — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя отказывать в помощи и заниматься физической работой. Если ночью слышно пение соловья — ждите ясной погоды.

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Что случилось 22 мая?

Сегодня православная церковь чтит память мученика Василиска. Он был последователем христианства, признанным святым и мучеником, который пострадал за свои религиозные убеждения во времена преследования христиан при императоре Максимиане Галерие (305-311 годы). Василиск приходился племянником святому мученику Феодору Тирону и подвергся страданиям вместе со своими братьями Клеоником и Евтропием. Мученика приговорили к смертной казни в Понтийских Команах, где он содержался в тюремном заключении. Перед казнью ему было видение, в котором Господь обещал ему свою поддержку и предрек его мученическую смерть.

Что нельзя делать 22 мая:

отказывать в помощи;

ссориться;

злословить;

купаться в водоемах;

заниматься физической работой.

Народные приметы и поверья:

утром сильная роса — будет богатый урожай;

ночью слышно пение соловья — ждите ясной погоды;

туманный день к хорошему урожаю грибов осенью;

вечером громко квакают лягушки к ветру.

Родились 22 мая:

1859 год — сэр Артур Конан Дойль (ум. 1930), знаменитый английский писатель, создатель Шерлока Холмса;

1879 год — Симон Петлюра (убит в 1926), украинский военный и политический деятель;

1970 год — Наоми Кэмпбелл, британская супермодель, киноактриса и певица;

1974 год — Арсений Яценюк, украинский политик, премьер-министр Украины (2014—2016).

Также в этот день:

1861 год — Тараса Шевченко перезахоронили в Каневе на Чернечей горе;

1892 год — доктор Вашингтон Шеффилд изобрел тюбик для зубной пасты;

1906 год – американские авиаконструкторы братья Райт получили патент на изобретенный ими самолет;

1919 год — в Киеве в церкви святого Николая состоялось первое богослужение на украинском языке (этот день неофициально считается днем рождения Украинской Автокефальной Православной Церкви);

1990 год — фирма "Microsoft" анонсировала выход операционной системы Windows 3.0.

Также Фокус писал церковный календарь на май 2025 года.