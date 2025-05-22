22 мая 2025 года: мученика Василиска — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя отказывать в помощи и заниматься физической работой. Если ночью слышно пение соловья — ждите ясной погоды.
Что случилось 22 мая?
Сегодня православная церковь чтит память мученика Василиска. Он был последователем христианства, признанным святым и мучеником, который пострадал за свои религиозные убеждения во времена преследования христиан при императоре Максимиане Галерие (305-311 годы). Василиск приходился племянником святому мученику Феодору Тирону и подвергся страданиям вместе со своими братьями Клеоником и Евтропием. Мученика приговорили к смертной казни в Понтийских Команах, где он содержался в тюремном заключении. Перед казнью ему было видение, в котором Господь обещал ему свою поддержку и предрек его мученическую смерть.
Что нельзя делать 22 мая:
- отказывать в помощи;
- ссориться;
- злословить;
- купаться в водоемах;
- заниматься физической работой.
Народные приметы и поверья:
- утром сильная роса — будет богатый урожай;
- ночью слышно пение соловья — ждите ясной погоды;
- туманный день к хорошему урожаю грибов осенью;
- вечером громко квакают лягушки к ветру.
Родились 22 мая:
1859 год — сэр Артур Конан Дойль (ум. 1930), знаменитый английский писатель, создатель Шерлока Холмса;
1879 год — Симон Петлюра (убит в 1926), украинский военный и политический деятель;
1970 год — Наоми Кэмпбелл, британская супермодель, киноактриса и певица;
1974 год — Арсений Яценюк, украинский политик, премьер-министр Украины (2014—2016).
Также в этот день:
1861 год — Тараса Шевченко перезахоронили в Каневе на Чернечей горе;
1892 год — доктор Вашингтон Шеффилд изобрел тюбик для зубной пасты;
1906 год – американские авиаконструкторы братья Райт получили патент на изобретенный ими самолет;
1919 год — в Киеве в церкви святого Николая состоялось первое богослужение на украинском языке (этот день неофициально считается днем рождения Украинской Автокефальной Православной Церкви);
1990 год — фирма "Microsoft" анонсировала выход операционной системы Windows 3.0.
Также Фокус писал церковный календарь на май 2025 года.