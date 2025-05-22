22 травня 2025 року: мученика Василіска — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна відмовляти в допомозі та займатися фізичною роботою. Якщо вночі чути спів солов'я — чекайте ясної погоди.

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Що сталося 22 травня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Василіска. Він був послідовником християнства, визнаним святим і мучеником, який постраждав за свої релігійні переконання за часів переслідування християн за часів імператора Максиміана Галерія (305-311 роки). Василіск доводився племінником святому мученику Феодору Тирону і зазнав страждань разом зі своїми братами Клеоніком і Євтропієм. Мученика засудили до смертної кари в Понтійських Команах, де він утримувався в тюремному ув'язненні. Перед стратою йому було видіння, в якому Господь обіцяв йому свою підтримку і передрік його мученицьку смерть.

Що не можна робити 22 травня:

відмовляти в допомозі;

сваритися;

злословити;

купатися у водоймах;

займатися фізичною роботою.

Народні прикмети та повір'я:

вранці сильна роса — буде багатий урожай;

вночі чути спів солов'я — чекайте ясної погоди;

туманний день до гарного врожаю грибів восени;

увечері голосно квакають жаби — до вітру.

Народилися 22 травня:

1859 рік — сер Артур Конан Дойль (пом. 1930), знаменитий англійський письменник, творець Шерлока Холмса;

1879 рік — Симон Петлюра (убитий у 1926), український військовий і політичний діяч;

1970 рік — Наомі Кемпбелл, британська супермодель, кіноактриса і співачка;

1974 рік — Арсеній Яценюк, український політик, прем'єр-міністр України (2014-2016).

Також цього дня:

1861 рік — Тараса Шевченка перепоховали в Каневі на Чернечій горі;

1892 рік — доктор Вашингтон Шеффілд винайшов тюбик для зубної пасти;

1906 рік — американські авіаконструктори брати Райт отримали патент на винайдений ними літак;

1919 рік — у Києві в церкві святого Миколая відбулося перше богослужіння українською мовою (цей день неофіційно вважається днем народження Української Автокефальної Православної Церкви);

1990 рік — фірма "Microsoft" анонсувала вихід операційної системи Windows 3.0.

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