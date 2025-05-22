22 травня 2025 року: мученика Василіска — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна відмовляти в допомозі та займатися фізичною роботою. Якщо вночі чути спів солов'я — чекайте ясної погоди.
Що сталося 22 травня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Василіска. Він був послідовником християнства, визнаним святим і мучеником, який постраждав за свої релігійні переконання за часів переслідування християн за часів імператора Максиміана Галерія (305-311 роки). Василіск доводився племінником святому мученику Феодору Тирону і зазнав страждань разом зі своїми братами Клеоніком і Євтропієм. Мученика засудили до смертної кари в Понтійських Команах, де він утримувався в тюремному ув'язненні. Перед стратою йому було видіння, в якому Господь обіцяв йому свою підтримку і передрік його мученицьку смерть.
Що не можна робити 22 травня:
- відмовляти в допомозі;
- сваритися;
- злословити;
- купатися у водоймах;
- займатися фізичною роботою.
Народні прикмети та повір'я:
- вранці сильна роса — буде багатий урожай;
- вночі чути спів солов'я — чекайте ясної погоди;
- туманний день до гарного врожаю грибів восени;
- увечері голосно квакають жаби — до вітру.
Народилися 22 травня:
1859 рік — сер Артур Конан Дойль (пом. 1930), знаменитий англійський письменник, творець Шерлока Холмса;
1879 рік — Симон Петлюра (убитий у 1926), український військовий і політичний діяч;
1970 рік — Наомі Кемпбелл, британська супермодель, кіноактриса і співачка;
1974 рік — Арсеній Яценюк, український політик, прем'єр-міністр України (2014-2016).
Також цього дня:
1861 рік — Тараса Шевченка перепоховали в Каневі на Чернечій горі;
1892 рік — доктор Вашингтон Шеффілд винайшов тюбик для зубної пасти;
1906 рік — американські авіаконструктори брати Райт отримали патент на винайдений ними літак;
1919 рік — у Києві в церкві святого Миколая відбулося перше богослужіння українською мовою (цей день неофіційно вважається днем народження Української Автокефальної Православної Церкви);
1990 рік — фірма "Microsoft" анонсувала вихід операційної системи Windows 3.0.
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