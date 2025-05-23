23 мая 2025 года: Михаила Исповедника — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ремонтировать что-то и стирать вещи. Если в этот день утром морось — скоро ухудшится погода.

Related video

Что случилось 23 мая?

Сегодня православная церковь почитает память Михаила Исповедника, епископа Синадского. Он был монахом в монастыре на берегу Черного моря. В обители Михаил усердно проходил подвиги и был наделен от Бога чудотворным даром. Когда-то во время жатвы люди изнемогали от жажды, и тогда по молитве Михаила из пустого сосуда потекла вода. Позже святитель был назначен епископом города Синад. Михаил был в большом почете у христиан, а также у императоров Никифора и Михаила. Когда к власти пришел император-еретик Лев армянин, святителя Михаила осудили и отправили в заключение в город Евдокиаду, где он и умер.

Что нельзя делать 23 мая:

ремонтировать что-то;

собирать лекарственные травы;

стирать вещи.

Народные приметы и поверья:

утром морось — скоро ухудшится погода;

густо цветет боярышник — будет суровая зима;

много цветов на рябине — хорошо уродит овес и лен;

трава сильно пахнет — ждите дождя.

День ангела празднуют:

Адриан, Александр, Андрей, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Евфросиния, Иван, Игнат, Касьян, Константин, Михаил, Никита, Петр, Роман, Федор, Яков.

Также в этот день:

1910 год — в Киеве первый полет совершил отечественный самолет Кудашев-1;

1927 год — в городке Сейлз (штат Луизиана) агенты ФБР расстреляли машину, в которой находились Бонни Паркер и Клайд Бэрроу (Бонни и Клайд);

1984 год — пассивное курение признано вредным для здоровья главврачом в США;

2008 год — открылась 46 станция Киевского метрополитена — "Красный хутор".

Также Фокус писал церковный календарь на май 2025 года.