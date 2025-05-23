23 травня 2025 року: Михайла Сповідника — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна ремонтувати щось і прати речі. Якщо цього дня вранці вранці мряка — скоро погіршиться погода.

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Що сталося 23 травня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Михайла Сповідника, єпископа Синадського. Він був ченцем у монастирі на березі Чорного моря. В обителі Михайло старанно проходив подвиги і був наділений від Бога чудотворним даром. Колись під час жнив люди знемагали від спраги, і тоді за молитвою Михайла з порожньої посудини потекла вода. Пізніше святитель був призначений єпископом міста Синад. Михаїл був у великій пошані у християн, а також у імператорів Никифора і Михаїла. Коли до влади прийшов імператор-єретик Лев вірменин, святителя Михаїла засудили і відправили на ув'язнення в місто Євдокіаду, де він і помер.

Що не можна робити 23 травня:

ремонтувати щось;

збирати лікарські трави;

прати речі.

Народні прикмети та повір'я:

вранці мряка — скоро погіршиться погода;

густо цвіте глід — буде сувора зима;

багато квітів на горобині — добре вродить овес і льон;

трава сильно пахне — чекайте дощу.

День ангела святкують:

Адріан, Олександр, Андрій, Василь, Геннадій, Данило, Дмитро, Єфросинія, Іван, Гнат, Касьян, Костянтин, Михайло, Микита, Петро, Роман, Федір, Яків.

Також цього дня:

1910 рік — у Києві перший політ здійснив вітчизняний літак Кудашев-1;

1927 рік — у містечку Сейлз (штат Луїзіана) агенти ФБР розстріляли машину, в якій перебували Бонні Паркер і Клайд Берроу (Бонні і Клайд);

1984 рік — пасивне куріння визнано шкідливим для здоров'я головлікарем у США;

2008 рік — відкрилася 46 станція Київського метрополітену — "Червоний хутір".

Також Фокус писав церковний календар на травень 2025 року.