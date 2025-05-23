"10 лет ада": украинка в США ушла от миллионера до бармена, как сложилась ее судьба (фото)

Украинка из Николаева Лана Питель рассказала, как строила карьеру в США после переезда и отношения с македонцем, от которого родила двоих детей.

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Она дала интервью Анне Олицкой.

Украинка рассказала о своем пути эмигрантки

Сейчас Лана Питель живет в Чикаго. Она переехала в США из Николаева 20 лет назад, и за это время прошла путь от официантки до дипломированного специалиста в медицинской сфере.

Первые периоды на другом континенте женщина называет "10 годами ада". По словам Ланы, было трудно и тогда, и сейчас, когда многие украинцы из-за войны покинули свои дома, ведь сейчас США совсем другие, чем были раньше.

Сначала украинка работала и официанткой, и в салоне красоты, и на стройке, и в магазине ювелирного дома Swarovski. Со временем Лана начала работать на рецепции в медицинском учреждении, где и дальше строила карьеру, а именно в хирургической сфере.

Несмотря на тяжелые времена, Лана всегда сохраняла позитивный настрой. По словам украинки, она не хотела только денег, а думала о том, как "стать интеллигентной американкой".

В частности, было трудно работать и учиться одновременно.

Личная жизнь Ланы

Почти сразу после переезда она познакомилась с парнем, у которого были очень-очень богатые родители, однако девушка об этом сначала не знала. Впрочем, Лана не была еще готова к браку. К тому же, он предлагал не работать украинке, однако та не согласилась на такой сценарий, строя свою карьеру.

Впоследствии украинка встретила своего будущего мужа, который родом из Македонии. Избранник Ланы работал барменом, однако вместе с этим занимался своим бизнесом, о чем она сначала не знала. Мужчина старше ее на 6 лет.

Впоследствии пара поженилась, а сейчас воспитывает двоих детей. Лана Питель тем временем продолжает работать, совмещая это с материнством.

Что касается бюджета, то он не распределяется 50 на 50. Большинство расходов берет на себя муж, однако украинка также платит за ряд вещей, в частности садик детей, который стоит 4 тысячи долларов в месяц.

Лана Питель с семьей

Напомним, администрация Трампа запретила Гарвардскому университету зачислять на обучение студентов-иностранцев, а те, кто уже зачислены, должны перевестись в другие учебные заведения.

Также Фокус писал о том, что после победы Дональда Трампа на выборах президента США поисковый запрос "переезд в Канаду" вырос на 1270% за 24 часа после закрытия избирательных участков.