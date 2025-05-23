"10 років пекла": українка в США пішла від мільйонера до бармена, як склалась її доля (фото)

Українка з Миколаєва Лана Пітель розповіла, як будувала карʼєру в США після переїзду та стосунки з македонцем, від якого народила двох дітей.

Related video

Вона дала інтервʼю Анні Олицькій.

Українка розповіла про свій шлях емігрантки

Наразі Лана Пітель живе в Чикаго. Вона переїхала до США з Миколаєва 20 років тому, і за цей час пройшла шлях від офіціантки до дипломованого спеціаліста в медичній сфері.

Перші періоди на іншому континенті жінка називає "10 роками пекла". За словами Лани, було важко і тоді, і зараз, коли багато українців через війну покинули свої домівки, адже нині США зовсім інші, ніж були раніше.

Спочатку українка працювала і офіціанткою, і в салоні краси, і на будівництві, і в магазині ювелірного дому Swarovski. Згодом Лана почала працювати на рецепції в медичному закладі, де і далі будувала карʼєру, а саме в хірургічній сфері.

Попри важкі часи, Лана завжди зберігала позитивний настрій. За словами українки, вона не хотіла лише грошей, а думала про те, як "стати інтелігентною американкою".

Зокрема, було важко працювати і вчитися одночасно.

Особисте життя Лани

Майже одразу після переїзду вона познайомилася з хлопцем, у якого були дуже-дуже багаті батьки, проте дівчина про це спочатку не знала. Втім, Лана не була ще готова до одруження. До того ж, він пропонував не працювати українці, проте та не погодилася на такий сценарій, будуючи свою карʼєру.

Згодом українка зустріла свого майбутнього чоловіка, який родом з Македонії. Обранець Лани працював барменом, проте разом з цим займався своїм бізнесом, про що вона спочатку не знала. Чоловік старший за неї на 6 років.

Згодом пара одружилася, а наразі виховує двох дітей. Лана Пітель тим часом продовжує працювати, поєднуючи це з материнством.

Щодо бюджету, то він не розподіляється 50 на 50. Більшість витрат бере на себе чоловік, проте українка також платить за низку речей, зокрема садочок дітей, який вартує 4 тисячі доларів на місяць.

Лана Пітель з родиною

Нагадаємо, адміністрація Трампа заборонила Гарвардському університету зараховувати на навчання студентів-іноземців, а ті, хто вже зараховані, повинні перевестись до інших навчальних закладів.

Також Фокус писав про те, що після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США пошуковий запит "переїзд до Канади" зріс на 1270% за 24 години після закриття виборчих дільниць.