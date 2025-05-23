"Це привілей, а не право": адміністрація Трампа заборонила Гарварду навчати іноземних студентів

Адміністрація президента США Дональда Трампа заборонила Гарвардському університету зараховувати на навчання студентів-іноземців, а ті, хто вже зараховані, повинні перевестись до інших навчальних закладів.

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Про це пише Reuters.

"Для університетів це привілей, а не право — зараховувати іноземних студентів та отримувати вищу плату за навчання, щоб допомогти поповнити свої багатомільярдні фонди", — заявила міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем.

Зазначається, що за її наказом Гарварду припинили сертифікацію за відповідною програмою, яка надавала можливість навчати іноземних студентів. Наразі студенти з інших країн мають перевестися до інших навчальних закладів, інакше втратять свій легальний статус в США.

Ноем також звинуватила навчальний заклад у "розпалюванні насильства, антисемітизму та координації з Комуністичною партією Китаю".

Водночас The New York Times пише, що університет розглядає можливість подати ще один позов, аби скасувати рішення американського уряду.

За даними журналістів, близько 27% студентського складу Гарварду становлять саме іноземці, тому заборона навчати їх суттєво вплине на фінансування освітнього закладу.

Нагадаємо, у квітні Гарвард подав до суду на адміністрацію Трампа.

Фокус також писав про те, що міністерка освіти США осоромилась, погрожуючи Гарварду.