Міністерка освіти США осоромилась, погрожуючи Гарварду: її висміяли за помилки

У ЗМІ чиновницю Дональда Трампа назвали «недолугою». Її лист з критикою повернули, виділивши червоним граматичні, пунктуаційні й орфографічні помилки.

Related video

Про неординарний інцидент у Вашингтоні 8 травня повідомили у виданні Mirror.

Американська міністерка освіти Лінда Мак-Мен надіслала лист з погрозами до Гарвардського університету, який відправили назад з виділеними помилками. Вона опублікувала своє повідомлення на сторінках Білого дому у соцмережах. Лист — лише частина ширших зусиль адміністрації задля тиску на елітні університети.

Мак-Мен вважає, що Гарвард надто м’яко реагує на студентські демонстрації у підтримку Палестини, і занепокоєна щодо ідеологічної упередженості у сфері вищої освіти. У своєму посланні, яке зайняло три аркуші, вона поставила під сумнів імміграційний статус деяких студентів.

"Як вони потрапляють до Гарварду чи навіть до нашої країни?", — написала чиновниця, звинувативши університет у вихованні ненависті.

Також міністерка розкритикувала академічні стандарти Гарварду, згадала про пропозиції щодо "корекційної математики" та минулі скандали з плагіатом.

Однак відповідь Гарварда була несподіваною, хоч і в професорському стилі. Мак-Мен повернули її лист, позначивши "червоною ручкою" допущені у ньому помилки. Виявлені пунктуаційні промахи, випадково написані з великої літери слова, плутано побудовані речення й стрибки між часами у дієсловах спричинили хвилю висміювання посадовиці у мережі.

У Гарварді оцінили лист з погрозами Фото: Mirror

Наприклад, звинувачуючи університет у частих порушеннях федерального закону, вона використала замість слова systematic (систематично, послідовно, регулярно) systemic (стосується системи, можна перекласти як системний). Експерти розкритикували лист за те, що він був погано підготовленим і потенційно може підірвати довіру до Вашингтона.

"Як бачите, граматика, пунктуація й орфографія жахливі. Невже ми хочемо, щоб саме ця людина вирішувала, що є найкращим для освіти наших дітей?", — написав один з користувачів соцмереж.

Лист назвали "погано поставленою істерикою" та маячнею.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американці "зробили набагато більше, ніж будь-яка інша країна" для перемоги у Другій світовій війні, тому святкуватимуть два Дні перемоги.

Колишня високопоставлена чиновниця США Кетрін Остін Фіттс розповіла, що Вашингтон витратив трильйони доларів на будівництво підземної інфраструктури. З її слів, американська влада готувалась до можливих глобальних катастроф, зводячи під землею таємні міста.