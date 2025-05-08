Министр образования США оконфузилась, угрожая Гарварду: ее высмеяли за ошибки

В СМИ чиновницу Дональда Трампа назвали "непутевой". Ее письмо с критикой вернули, выделив красным грамматические, пунктуационные и орфографические ошибки.

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О неординарном инциденте в Вашингтоне 8 мая сообщили в издании Mirror.

Американский министр образования Линда Макмэн направила письмо с угрозами в Гарвардский университет, которое отправили обратно с выделенными ошибками. Она опубликовала свое сообщение на страницах Белого дома в соцсетях. Письмо — лишь часть более широких усилий администрации для давления на элитные университеты.

Макмэн считает, что Гарвард слишком мягко реагирует на студенческие демонстрации в поддержку Палестины, и обеспокоена идеологической предвзятостью в сфере высшего образования. В своем послании, которое заняло три листа, она поставила под сомнение иммиграционный статус некоторых студентов.

"Как они попадают в Гарвард или даже в нашу страну?", — написала чиновница, обвинив университет в воспитании ненависти.

Также министр раскритиковала академические стандарты Гарварда, вспомнила о предложениях по "коррекционной математике" и прошлые скандалы с плагиатом.

Однако ответ Гарварда был неожиданным, хоть и в профессорском стиле. Макмэн вернули ее письмо, отметив "красной ручкой" допущенные в нем ошибки. Обнаруженные пунктуационные промахи, случайно написанные с большой буквы слова, путано построенные предложения и прыжки между временами в глаголах вызвали волну высмеивания чиновницы в сети.

В Гарварде оценили письмо с угрозами Фото: Mirror

Например, обвиняя университет в частых нарушениях федерального закона, она использовала вместо слова systematic (систематически, последовательно, регулярно) systemic (касается системы, можно перевести как системный). Эксперты раскритиковали письмо за то, что оно было плохо подготовлено и потенциально может подорвать доверие к Вашингтону.

"Как видите, грамматика, пунктуация и орфография ужасные. Неужели мы хотим, чтобы именно этот человек решал, что является лучшим для образования наших детей?", — написал один из пользователей соцсетей.

Письмо назвали "плохо поставленной истерикой" и бредом.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что американцы "сделали гораздо больше, чем любая другая страна" для победы во Второй мировой войне, поэтому будут праздновать два Дня победы.

Бывшая высокопоставленная чиновница США Кэтрин Остин Фиттс рассказала, что Вашингтон потратил триллионы долларов на строительство подземной инфраструктуры. По ее словам, американские власти готовились к возможным глобальным катастрофам, возводя под землей тайные города.