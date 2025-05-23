"Это привилегия, а не право": администрация Трампа запретила Гарварду обучать иностранных студентов

Администрация президента США Дональда Трампа запретила Гарвардскому университету зачислять на обучение студентов-иностранцев, а те, кто уже зачислены, должны перевестись в другие учебные заведения.

Related video

Об этом пишет Reuters.

"Для университетов это привилегия, а не право — зачислять иностранных студентов и получать более высокую плату за обучение, чтобы помочь пополнить свои многомиллиардные фонды", — заявила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.

Отмечается, что по ее приказу Гарварду прекратили сертификацию по соответствующей программе, которая предоставляла возможность обучать иностранных студентов. Сейчас студенты из других стран должны перевестись в другие учебные заведения, иначе потеряют свой легальный статус в США.

Ноэм также обвинила учебное заведение в "разжигании насилия, антисемитизма и координации с Коммунистической партией Китая".

В то же время The New York Times пишет, что университет рассматривает возможность подать еще один иск, чтобы отменить решение американского правительства.

По данным журналистов, около 27% студенческого состава Гарварда составляют именно иностранцы, поэтому запрет обучать их существенно повлияет на финансирование образовательного учреждения.

Напомним, в апреле Гарвард подал в суд на администрацию Трампа.

Фокус также писал о том, что министр образования США оконфузилась, угрожая Гарварду.