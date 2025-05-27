27 мая 2025 года: Феодоры Александрийской — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя носить монеты в карманах и ругаться с родными.
Что случилось 27 мая?
Сегодня православная церковь почитает память святой Феодоры Александрийской. Она жила примерно в III-IV веке, во времена гонений за христианами. Феодору бросили в тюрьму из-за того, что она была не замужем из-за своей веры в Христа.
Что нельзя делать 27 мая:
- носить монеты в карманах;
- ругаться с родными;
- вносить мусор из дома;
- сидеть на углу стола.
Народные приметы и поверья:
- утром обильная роса — к солнечному дню;
- грачи пасутся в траве — ждите дождя;
- ясная погода, но появились черви – ждите грозы.
День ангела празднуют:
Иван, Федор.
Родились 27 мая:
1877 год — Айседора Дункан, американская танцовщица-новатор;
1999 год — Лили-Роуз Депп, актриса и модель, дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради.
Также в этот день:
1753 год — завершается строительство Андреевской церкви в Киеве;
1930 год — Ричард Дрю получает патент на "прозрачную целлофановую липкую ленту" — скотч;
1937 год — в Сан-Франциско торжественно открывают мост над проливом Золотые Ворота – один из самых красивых в мире.
Также Фокус писал церковный календарь на май 2025 года.