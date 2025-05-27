27 травня 2025 року: Феодори Олександрійської — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна носити монети в кишенях і лаятися з рідними.

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Що сталося 27 травня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святої Феодори Олександрійської. Вона жила приблизно в III-IV столітті, за часів гонінь за християнами. Феодору кинули до в'язниці через те, що вона була незаміжня через свою віру в Христа.

Що не можна робити 27 травня:

носити монети в кишенях;

сваритися з рідними;

вносити сміття з дому;

сидіти на кутку столу.

Народні прикмети та повір'я:

вранці рясна роса — до сонячного дня;

граки пасуться в траві — чекайте дощу;

ясна погода, але з'явилися черв'яки — чекайте грози.

День ангела святкують:

Іван, Федір.

Народилися 27 травня:

1877 рік — Айседора Дункан, американська танцівниця-новаторка;

1999 рік — Лілі-Роуз Депп, акторка і модель, дочка Джонні Деппа і Ванесси Параді.

Також цього дня:

1753 рік — завершується будівництво Андріївської церкви в Києві;

1930 рік — Річард Дрю отримує патент на "прозору целофанову липку стрічку" — скотч;

1937 рік — у Сан-Франциско урочисто відкривають міст над протокою Золоті Ворота — один із найкрасивіших у світі.

Також Фокус писав церковний календар на травень 2025 року.