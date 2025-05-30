30 мая 2025 года: преподобного Исаакия — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя купаться в водоеме и работать в поле. Если липа и черемуха цветут – будет долгое и жаркое лето.
Что случилось 30 мая?
Сегодня православная церковь почитает память преподобного Исаакия. Он жил в пустыне во времена гонения за христианами. Когд-то Исаакий услышал, что христианские церкви превращают в конюшни, а не согласные с этим христиане страдают. Исаакий отправился в Константинополь пошел к императору, чтобы его убедить не делать этого. Но Валент не услышал предостережений, отправился на войну с готами и погиб. После этого в окрестностях Константинополя сделали обитель имени Исаакия, а сам он скончался в глубокой старости.
Что нельзя делать 30 мая:
- убивать змей;
- купаться в водоеме;
- работать в поле или заниматься рукоделием;
- снимать паутину.
Народные приметы и поверья:
- липа и черемуха цветут – будет долгое и жаркое лето;
- дождь — к урожаю грибов осенью;
- большие цветы на шиповнике – будет морозная зима;
- пауки плетут паутину — скоро погода поменяется.
День ангела празднуют:
Исаак, Василий.
Родились 30 мая:
1957 год — Оксана Билозир, украинская певица и политический деятель;
1987 год — Артем Прима, украинский биатлонист.
Также в этот день:
1431 год — в Руане сожгли Жанну д'Арк;
1871 год — падение Парижской коммуны;
1896 год — в Нью-Йорке зафиксировали первое в истории ДТП: велосипедист сломал ногу во время столкновения с автомобилем;
1942 год — авиация Великобритании совершила первый массовый налет на Третий Рейх – в рейде участвовали около тысячи самолетов;
1985 год — во Франции на авиакосмическом салоне прошел первый показ самолета Ан-124 "Руслан".
Также Фокус писал церковный календарь на май 2025 года.