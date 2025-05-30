30 мая 2025 года: преподобного Исаакия — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя купаться в водоеме и работать в поле. Если липа и черемуха цветут – будет долгое и жаркое лето.

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Что случилось 30 мая?

Сегодня православная церковь почитает память преподобного Исаакия. Он жил в пустыне во времена гонения за христианами. Когд-то Исаакий услышал, что христианские церкви превращают в конюшни, а не согласные с этим христиане страдают. Исаакий отправился в Константинополь пошел к императору, чтобы его убедить не делать этого. Но Валент не услышал предостережений, отправился на войну с готами и погиб. После этого в окрестностях Константинополя сделали обитель имени Исаакия, а сам он скончался в глубокой старости.

Что нельзя делать 30 мая:

убивать змей;

купаться в водоеме;

работать в поле или заниматься рукоделием;

снимать паутину.

Народные приметы и поверья:

липа и черемуха цветут – будет долгое и жаркое лето;

дождь — к урожаю грибов осенью;

большие цветы на шиповнике – будет морозная зима;

пауки плетут паутину — скоро погода поменяется.

День ангела празднуют:

Исаак, Василий.

Родились 30 мая:

1957 год — Оксана Билозир, украинская певица и политический деятель;

1987 год — Артем Прима, украинский биатлонист.

Также в этот день:

1431 год — в Руане сожгли Жанну д'Арк;

1871 год — падение Парижской коммуны;

1896 год — в Нью-Йорке зафиксировали первое в истории ДТП: велосипедист сломал ногу во время столкновения с автомобилем;

1942 год — авиация Великобритании совершила первый массовый налет на Третий Рейх – в рейде участвовали около тысячи самолетов;

1985 год — во Франции на авиакосмическом салоне прошел первый показ самолета Ан-124 "Руслан".

Также Фокус писал церковный календарь на май 2025 года.